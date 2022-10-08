Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 08.10.2022 20:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.10.2022 20:24
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Avrupa'da neler oluyor? Almanya'da tren hatlarına sabotaj düzenlendi

    Son dakika haberleri... Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Avrupa ile Rusya arasında yaşanan gerilim zaman zaman azalsa da yaşanan olaylarla farklı bir hal alıyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın 4 bölgeyi ilhak etmesi Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 hatlarında gaz sızıntısı için sabotaj açıklamaları ve son olarak bugün sabah saatlerinde Ukrayna'nın Rusya'yı Kırım'a bağlayan köprüyü vurmasıyla gerilim tavan yaptı. Akşam saatlerinde ise Almanya'dan bir son dakika haberi geldi Almanya’nın kuzeyinde sabotaj nedeniyle tren seferlerinin durduğu bildirildi.

    Almanya’da tren hatlarına sabotaj düzenlendi

    Alman demir yolu şirketi Deutsche Bahn'dan yapılan açıklamada, trenlerin telsiz sisteminde yaşanan sorun yüzünden ülkenin kuzeyinin büyük bölümünde seferlerin gerçekleştirilemediği belirtildi.

    Hamburg, Schleswig Holstein ve Aşağı Saksonya eyaletlerinden Kassel'e, Berlin'e ve Kuzey Ren Vestfalya'ya doğru şehirler arası tren seferlerinin yapılamadığı ifade edilen açıklamada, Berlin, Hannover ve Kuzey Ren Vestfalya arasındaki hızlı tren seferlerinin durdurulduğu, Berlin'den Amsterdam'a IC tipi trenlerle gerçekleştirilen seferlerin de iptal edildiği kaydedildi.

    Açıklamada Aşağı Saksonya, Bremen ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde seferlerde aksamalar yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

        Teknik sorunun sabotajdan kaynaklandığı belirtilen açıklamada, tren trafiği için önemli olan kablolara sabotaj yapılması nedeniyle bu sabah ülkenin kuzeydeki tren trafiğinin yaklaşık üç saat süreyle durduğu aktarıldı.

        FEDERAL POLİS İNCELEME BAŞLATTI
        Ulaştırma Bakanı Volker Wissing Landau kentinde yaptığı açıklamada iki yerde kabloların kesildiğini söyledi.

        Wissing, kabloların kasten kesildiğini, bunun sabotaj eylemi olduğunu vurgulayarak, Federal Polisin inceleme başlattığını, olayın arka planının henüz bilinmediğini kaydetti.
            İbrahim kalın Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi
            Haberler Dünya SON DAKİKA: Avrupa'da neler oluyor? Almanya'da tren hatlarına sabotaj düzenlendi
                SON DAKİKA