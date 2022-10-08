İran devlet televizyonuna hacker saldırısı! İran Dini Lideri Hamaney'i "Yalancı Çoban" diyerek alevler içinde yayına verdiler

İran devlet televizyonu, İran Dini Lideri Ali Hamaney'in konuşmasının yayınlandığı esnada hacklendi.
İRAN DEVLET TELEVİZYONUNA SİBER SALDIRI | VIDEO
"Ali'nin Adaleti" adlı hacker grubu tarafından siber saldırı gerçekleşmesinin ardından birkaç saniye boyunca ekranda "Kadın, yaşam, özgürlük" sloganı atılırken, İran Dini Lideri Hamaney'in yüzünün hedef alındığı ve alevler içinde yanan fotoğrafı ve "Yalancı Çoban" yazılı olan görüntüler izletildi. Ekranda "Gençliğimizin kanı sizin elinizden damlıyor" yazılı sloganın altında Mahsa Amini ve protestolarda öldürülen üç genç kızın fotoğrafları görüldü.
"Ali'nin Adaleti" hacker grubu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlarımızın isteği üzerine, sözümüzü tuttuk ve İran'ı özgür kılmak için bir şey yaptık. Biz 'Ali'nin Adaleti' grubu, cesur yurttaşlarımızın yardımıyla TV kanalına saldırdık. Uyanın! Sokaklarda bize katılın, yozlaşmış sistem yıkılana kadar operasyonlarımıza devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
NE OLMUŞTU?
Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alınan Mahsa Amini, gözaltı merkezinde baygınlık geçirdikten sonra 16 Eylül'de hastanede hayatını kaybetmişti.