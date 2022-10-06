Rodos'ta Yunan zulmü: Müslüman Türk vakıflarının malları atanmış Hristiyanlar tarafından satılıyor

Yaklaşık 140 bin nüfuslu Rodos, Lozan Antlaşması'nın imzalandığı tarihte İtalyan yönetiminde olduğu için, azınlık statüsü alamayan 4 bin civarındaki Rodos Türkü din, ibadet ve ana dilde eğitim gibi pek çok anayasal haktan da mahrum durumda.

Rodos İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı ve Gümülcine Seçilmiş Müftülüğünce 2020'de Rodos'a din görevlisi olarak atanan, ilahiyatçı-vaiz Abdurrahim Kuru, Rodos Türklerinin din, ibadet özgürlükleri ve vakıflar konusundaki sıkıntılarını değerlendirdi.