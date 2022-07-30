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    • 30.07.2022 16:01
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    Ege'de göçmenlere Yunan zulmü: Türk Sahil Güvenliği kurtardı!

    Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Ege Denizi'nde, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği tespit edilen mülteci botlarındaki göçmenlerin kurtarıldığı bildirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşme sonrası göçmenlerin geri itilmesiyle ilgili konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, "İnsan hakları ihlal edildiği durumlarda da bunların açıklığa kavuşturulması gerekir. Bunu Berlin'de söyledim, Atina'da söyledim, şimdi de burada söyledim." demişti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ege’de göçmenlere Yunan zulmü!

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Ege Denizi'nde, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği tespit edilen mülteci botlarındaki göçmenlerin kurtarıldığı bildirildi.



    İHA'LAR TESPİT ETTİ

    MSB'den yapılan paylaşımda, Deniz Kuvvetlerine ait İHA'ların, Çeşme'nin batısında Yunanistan'a ait P-930 sahil güvenlik botu tarafından 2 adet mülteci botu ile düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiğini tespit ettiği belirtildi.

    TÜRK SAHİL GÜVENLİĞİ KURTARDI

        Açıklamada, durumun ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek, düzensiz göçmenlerin sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarıldığı kaydedildi.



        GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI
        Ayrıca paylaşımda, düzensiz göçmenlerin kurtarılmasına ilişkin görüntülere de yer verildi.

        İNSAN HAKLARI İHLAL EDİLDİĞİ DURUMLARDA DA BUNLARIN AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI GEREKİR
        Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşme sonrası göçmenlerin geri itilmesiyle ilgili konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, "İnsan hakları ihlal edildiği durumlarda da bunların açıklığa kavuşturulması gerekir. Bunu Berlin'de söyledim, Atina'da söyledim, şimdi de burada söyledim." demişti.

        Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, AB'nin sınır koruma ajansı Frontex'in Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri hukuksuz şekilde Türkiye'ye geri göndermesinden haberdar olduğu ancak bunu sakladığı ortaya çıktığı anımsatılarak, neden Atina'nın bu yaptıklarına göz yumulduğuna ilişkin soru üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Bazı raporlar daha önce de yayımlanmıştı. Burada yasa dışı geri itmelerin olduğu ortaya çıktı. Avrupa'nın bir dış sınırı var ve her ülkenin yaptığı gibi AB'nin de dış sınırlarını koruması gerekir. Frontex veya Yunan sınır güçleri gibi tabi ki bunların bu sınırı güvence altına alması gerekir. İnsan hakları ihlal edildiği durumlarda da bunların açıklığa kavuşturulması gerekir. Bunu Berlin'de söyledim, Atina'da söyledim, şimdi de burada söyledim. Kimse bunu gurur meselesi yapmamalı çünkü burada hakların ihlal edilmesi söz konusu olduysa bu açıkla ifade edilmeli. Yunanistan da olsa, AB sınırları da olsa Türkiye'nin sınırları da olsa. Ortak bir insan hakları konvansiyonumuz var, AİHM'si var. Bunların kararlarını önemsiyoruz ve biz de bu kararları uyguluyoruz. Tabi ki bazı ülkelerin bunları uygulamaları gecikiyor. Hepimizin çıkarına olan şu ki; Avrupa'nın dış sınırlarında da Avrupa'nın değerlerini savunmalıyız. Gözlerimizi kapatırsak Avrupa'nın değerleri Akdeniz'de boğulur."

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