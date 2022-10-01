Rusya'nın ilhak ettiği bölgeler hangileri? Rusya Ukrayna son dakika haberleri! İlhak etmek ne demek, ne anlama geliyor?

Ukrayna'da yer alan Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmak için gerçekleştirdikleri referandumdan çıkan 'evet' kararının ardından, Vladimir Putin'in imzasıyla ilhak gerçekleşti. Peki, İlhak etmek ne demek, ne anlama geliyor? Rusya'nın ilhak ettiği bölgeler hangileri? Rusya Ukrayna son dakika haberleri!
İlhak etmek ne anlama geliyor?
İlhak etme, bir devletin topraklarının başka bir devlet tarafından zorla alınmasına ilişkin idari eylem ve uluslararası hukuk kavramı olarak biliniyor.
Genellikle yasa dışı bir eylem olarak kabul edilen ilhak, tek taraflı bir eylem olduğu için toprakların antlaşmalar yolu ile devredilmesi veya satılmasından farklıdır ve genellikle bir bölgenin askeri işgalinden sonra gerçekleşir.
İlhakın meşruiyeti, diğer ülkeler ve hükümetlerarası kuruluşlar tarafından genel kabul görüp görmediğine bağlıdır.
FİNLANDİYA SINIRINDA NÜKLEER TEHDİT
Finlandiya yakınlarında nükleer bomba taşıyabilen Rus bombardıman uçakları tespit edildi.
İsrail istihbarat firması ImageSat International (ISI), Finlandiya yakınlarındaki Olenya Hava Üssü'ne konuşlanmış Rus TU-160 ve TU-95 stratejik bombardıman uçaklarının "düzensiz bir şekilde varlığını" tespit etti.
Firmanın çektiği uydu görüntülerine göre 21 Ağustos'ta dört TU-160, 25 Eylül'de ise üç TU-95 tespit edildi. 12 Ağustos'ta hava üssünde stratejik bombardıman uçağı yoktu.
Raporda, "Devam eden Yaşam Modelleri aracılığıyla, sistem Engels hava üssünün Olenya hava üssünde tespit edilen stratejik bombardıman uçaklarının olası hareket noktası olduğunu gösteriyor" denildi.