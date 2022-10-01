Rusya'nın ilhak ettiği bölgeler hangileri? Rusya Ukrayna son dakika haberleri! İlhak etmek ne demek, ne anlama geliyor?

İlhak etmek ne anlama geliyor?

İlhak etme, bir devletin topraklarının başka bir devlet tarafından zorla alınmasına ilişkin idari eylem ve uluslararası hukuk kavramı olarak biliniyor.

Genellikle yasa dışı bir eylem olarak kabul edilen ilhak, tek taraflı bir eylem olduğu için toprakların antlaşmalar yolu ile devredilmesi veya satılmasından farklıdır ve genellikle bir bölgenin askeri işgalinden sonra gerçekleşir.

İlhakın meşruiyeti, diğer ülkeler ve hükümetlerarası kuruluşlar tarafından genel kabul görüp görmediğine bağlıdır.