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    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümüyle kraliyet ailesinde dengeler değişti

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü, kraliyet ailesinde dengeleri değiştirdi. Kraliçe Elizabeth’in geride kalan 20 lüks kale ve görkemli evde kimin yaşayacağı tartışması başladı.

    Sarayda kriz ’war’!

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü, birçok dengeyi değiştirdi. Kral Charles'ın, kendisinin emrine geçen saraylar, kaleler ve görkemli evlerde kimlerin kalacağına izin vereceği bildirildi. Kendisinin de 'en az sevilen kraliyet konutunda" yaşamayı seçeceği kaydedildi. Kraliçe'nin gözbebeği olan ve çok sevdiği Buckingham Sarayı'nı, sadece ofis olarak kullanacağı öğrenildi. Lüks konutların her birinin kral, prens veya prensesler için yaşamaya uygun olduğu belirtildi. Ancak kimin hangi konutta yaşayacağına henüz karar verilemedi. Galler Prensi William ve eşi Prenses Kate Middleton, Windsor Mülkü'ndeki Adelaide Cottage'u iş için kullandığı öğrenildi.



    Kensington Sarayı, Prens William ve Kate Middleton'a ev sahipliği yapıyor. William çiftinin, başka bir konuta taşınıp taşınmayacağı henüz belli değil...



    Buckingham Sarayı, 1703 yılında Buckingham Dükü tarafından inşa edildi. 775 odanın yanı sıra Londra'daki en büyük özel bahçeye sahip.

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