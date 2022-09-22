İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümüyle kraliyet ailesinde dengeler değişti

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü, birçok dengeyi değiştirdi. Kral Charles'ın, kendisinin emrine geçen saraylar, kaleler ve görkemli evlerde kimlerin kalacağına izin vereceği bildirildi. Kendisinin de 'en az sevilen kraliyet konutunda" yaşamayı seçeceği kaydedildi. Kraliçe'nin gözbebeği olan ve çok sevdiği Buckingham Sarayı'nı, sadece ofis olarak kullanacağı öğrenildi. Lüks konutların her birinin kral, prens veya prensesler için yaşamaya uygun olduğu belirtildi. Ancak kimin hangi konutta yaşayacağına henüz karar verilemedi. Galler Prensi William ve eşi Prenses Kate Middleton, Windsor Mülkü'ndeki Adelaide Cottage'u iş için kullandığı öğrenildi.