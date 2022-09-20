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    • Dünya
    • 20.09.2022 08:15
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    • 20.09.2022 08:24
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    Avrupa'nın kabusu enerji! Kesintiler başladı: Louvre Müzesi'nin piramidi 2 saat erkenden söndürüldü

    Son dakika haberi! Avrupa’da yaşanan enerji krizi nedeniyle elektrik kesintileri bekleniyor. Fransa Enerji Düzenleme Komisyonu Başkanı Wargon, kışın soğuk geçmesi halinde, hanelerde elektrik kesintilerinin olabileceğini söyledi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nin piramidi, tasarrufu adımları kapsamında 2 saat erkenden söndürüldü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Avrupa’nın kabusu enerji! Kesintiler başladı

    Enerji krizi derinleşen Avrupa'da hükümetler hem tasarruf önlemleriyle gaz arzındaki azalmayı dengelemeye hem de artan faturalar karşısında vatandaşın tepkisini dindirmeye çalışıyor. Ancak bu kadar önleme rağmen Avrupalıları zor bir kışın beklediğini Fransa'nın resmi kurumları ilk ağızdan açıkladı.



    SOĞUK ELİMİZDE DEĞİL
    Fransa Enerji Düzenleme Komisyonu Başkanı Emmanuelle Wargon, "Bu kış gerçekten soğuk geçerse ve (ana enerji sağlayıcısı) EDF nükleer reaktörlerin yeniden çalışmasında gecikme yaşarsa, istisnai önlemler alacağız. Elektrik söz konusu olduğunda en zor durumlarda, hanelerde kesintiye gidilmesi ihtimali var. Birkaç saatlik, bir belediye ya da mahalleyi kapsayan küçük çaplı, önceden haber verilmiş kesintiler olabilir" dedi. FranceInfo'ya ülkedeki elektrik ve gaz sıkıntısına ilişkin açıklamalarda bulunan Wargon, Fransa'da bazı şartların kış mevsiminin sorunsuz geçip geçmeyeceğini belirleyeceğini söyledi.


    Wargon, tasarruf yapma, bakımdaki nükleer reaktörleri devreye sokma gibi şartların kendilerine bağlı olduğunu ancak olumsuz hava koşullarının ellerinde olmayan bir durum olduğunu kaydetti. Wargon, gaz ve elektrik yetersizliği durumunda gazda olmasa da elektrikte kısmi kesintilere gideceklerini ifade etti.

    Wargon, elektronik aletleri geceleri çalıştırmak, yemek pişirirken tencerelerin kapağını kapalı tutmak, ısıtıcıları yoğun saatler dışında kullanmak gibi tasarruf tedbirleri önerisi yaparak gelecek günlerde elektrik kullanma tarifelerini yeniden gözden geçireceklerini ekledi.

        LOUVRE MÜZESİ PİRAMİDİ ENERJİ TASARRUFU İÇİN ERKEN KARARTILDI
        Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nin piramidi, "sembolik enerji tasarrufu adımları" kapsamında 2 saat erkenden söndürüldü.

        Ülkede enerji tasarrufuna geçişi etkili kılmak ve bu konuda yaygın bilinç oluşturmak için belirli turistik ve tarihi yapılarının ışıklarının normal saatinden önce söndürülmesini öngören kararlar alındı.

        Bu kapsamda dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin bahçesindeki piramit 2 saat önce karartıldı. Paris sembollerinden biri olan Louvre Müzesi piramidinin ışıkları, normalde her gün yerel saatle 01.00'de söndürülüyor.

        Öte yandan Eyfel Kulesi'nin aydınlatması da Paris Belediyesinin kararıyla 23 Eylül'den itibaren artık her gün erkenden karartılacak. Ayrıca tarihi Versay Sarayı'nın ön cepheyi aydınlatan ışıkları, gelecek haftadan itibaren 1 saat erkenden kapatılacak.

        France 2 televizyonuna konuşan Fransa Kültür Bakanı Rima Abdul Malak, vatandaşların enerji farkındalığını arttırmak ve harekete geçmelerini sağlamak için sembolik adımların önemli olduğunu belirtmişti.



        ALMANYA'DA HEM RESESYON HEM ÇİFT HANE ENFLASYON
        Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), enerji krizi nedeniyle Alman ekonomisinin resesyona girdiğine ilişkin işaretlerin giderek arttığını ve enflasyonun gelecek aylarda çift hanelere ulaşabileceğini duyurdu. Bundesbank'ın eylül ayı raporunda, ekonomiye ilişkin görünümün son derece belirsiz olduğuna dikkat çekilerek "Yüksek enflasyon, enerji arzı ve maliyetlerine ilişkin belirsizlik, sadece gaz ve elektrik yoğun sektör ve ihracat işlerini, yatırımlarını değil, buna bağlı özel tüketimi ve hizmet sağlayıcıları da etkilemektedir" denildi.



            DOĞALGAZ FATURALARI YÜZDE 80 ARTACAK
            1 Ekim'de İngiltere'de doğalgaz faturaları yüzde 80 artacak. Hane halkının enerji faturalarının yılda ortalama 1.971 sterlinden 3. 549 sterline yükseleceği belirtiliyor. Ülkedeki insanların üçte biri için bu, yoksulluk sınırının altına düşmek anlamına geliyor. İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss'un planı, enerji faturalarını sınırlamak ve aradaki farkı enerji şirketlerine ödemek, ancak bu planın 100 milyar sterlinden fazlaya mal olabileceği öngörülüyor.

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            Haberler Dünya Avrupa'nın kabusu enerji! Kesintiler başladı: Louvre Müzesi'nin piramidi 2 saat erkenden söndürüldü
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