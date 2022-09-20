Avrupa'nın kabusu enerji! Kesintiler başladı: Louvre Müzesi'nin piramidi 2 saat erkenden söndürüldü





ALMANYA'DA HEM RESESYON HEM ÇİFT HANE ENFLASYON

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), enerji krizi nedeniyle Alman ekonomisinin resesyona girdiğine ilişkin işaretlerin giderek arttığını ve enflasyonun gelecek aylarda çift hanelere ulaşabileceğini duyurdu. Bundesbank'ın eylül ayı raporunda, ekonomiye ilişkin görünümün son derece belirsiz olduğuna dikkat çekilerek "Yüksek enflasyon, enerji arzı ve maliyetlerine ilişkin belirsizlik, sadece gaz ve elektrik yoğun sektör ve ihracat işlerini, yatırımlarını değil, buna bağlı özel tüketimi ve hizmet sağlayıcıları da etkilemektedir" denildi.