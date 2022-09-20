Avrupa'nın kabusu enerji! Kesintiler başladı: Louvre Müzesi'nin piramidi 2 saat erkenden söndürüldü

Enerji krizi derinleşen Avrupa'da hükümetler hem tasarruf önlemleriyle gaz arzındaki azalmayı dengelemeye hem de artan faturalar karşısında vatandaşın tepkisini dindirmeye çalışıyor. Ancak bu kadar önleme rağmen Avrupalıları zor bir kışın beklediğini Fransa'nın resmi kurumları ilk ağızdan açıkladı.
SOĞUK ELİMİZDE DEĞİL
Fransa Enerji Düzenleme Komisyonu Başkanı Emmanuelle Wargon, "Bu kış gerçekten soğuk geçerse ve (ana enerji sağlayıcısı) EDF nükleer reaktörlerin yeniden çalışmasında gecikme yaşarsa, istisnai önlemler alacağız. Elektrik söz konusu olduğunda en zor durumlarda, hanelerde kesintiye gidilmesi ihtimali var. Birkaç saatlik, bir belediye ya da mahalleyi kapsayan küçük çaplı, önceden haber verilmiş kesintiler olabilir" dedi. FranceInfo'ya ülkedeki elektrik ve gaz sıkıntısına ilişkin açıklamalarda bulunan Wargon, Fransa'da bazı şartların kış mevsiminin sorunsuz geçip geçmeyeceğini belirleyeceğini söyledi.
Wargon, tasarruf yapma, bakımdaki nükleer reaktörleri devreye sokma gibi şartların kendilerine bağlı olduğunu ancak olumsuz hava koşullarının ellerinde olmayan bir durum olduğunu kaydetti. Wargon, gaz ve elektrik yetersizliği durumunda gazda olmasa da elektrikte kısmi kesintilere gideceklerini ifade etti.
Wargon, elektronik aletleri geceleri çalıştırmak, yemek pişirirken tencerelerin kapağını kapalı tutmak, ısıtıcıları yoğun saatler dışında kullanmak gibi tasarruf tedbirleri önerisi yaparak gelecek günlerde elektrik kullanma tarifelerini yeniden gözden geçireceklerini ekledi.