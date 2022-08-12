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    • Dünya
    • 12.08.2022 23:03
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    • 12.08.2022 23:03
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    Almanya'da enerji krizi derinleşiyor! Yeni tasarruf önlemlerini duyurdular

    Rusya-Ukrayna savaşı ile ortaya çıkan enerji krizi Avrupa'da daha da derinleşiyor. Tasarruf önlemleri alan Avrupa ülkelerinde, Almanya Enerji ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, yaptığı açıklamada enerji tasarrufu için Enerji Güvenliği Yasası kapsamında bir yönetmelik çıkarılacağını söyledi.

    Almanya’dan enerji tasarrufunda yeni önlemler

    Habeck, Süddetusche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, enerji tasarrufu için Enerji Güvenliği Yasası kapsamında bir yönetmelik çıkaracağını söyledi.



    İLK OLARAK KAMUDA HAREKETE GEÇİLDİ
    Bu bağlamda kamu binalarının en fazla 19 santigrata kadar ısıtılacağını belirten Habeck, hastanelerin ve sosyal kurumların bu düzenlemenin dışında tutulacağını ifade etti.



    Bakan Habeck, vatandaşların oturma odalarındaki sıcaklığına ilişkin herhangi bir talimatın verilmeyeceği bilgisini paylaşarak, "Bunu yapamayız ve yapmamalıyız." ifadesini kullandı.



        Habeck, kamu binaları ve anıtların yanı sıra reklam panolarının ışıklandırılmayacağını kaydetti...



        İŞ HAYATINDA TASARRUF ÇAĞRISI
        "İş dünyası da daha fazla tasarrufa gitmesi gerekir." ifadesini kullanan Habeck, bu konuda Çalışma Bakanlığıyla görüşmeler yaptığını kaydetti.
        Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı temmuzda ülkenin kışa hazırlanması ve gaz depolarının doldurulması için "Enerji Güvenliği Paketi" hazırlamıştı.



        Buna göre, doğal gaz tasarrufu için kömür santralleri yeniden faaliyete geçecek. Elektrik üretimi için daha fazla yenilenebilir enerji kullanılacak. Düzenli olarak kullanılmayan büyük salonlar, koridorlar, teknik odaları gibi alanlar ısıtılmayacak.



            ALMANYA'DA YASAKLAR GELİYOR
            Gazla ısıtma sistemi olan evlerin sahipleri ısı kontrolü yaptırmakla mükellef olacak. Evlerdeki havuzların gazla ısıtılması yasaklanacak.

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            Haberler Dünya Almanya'da enerji krizi derinleşiyor! Yeni tasarruf önlemlerini duyurdular
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