Almanya'da enerji krizi derinleşiyor! Yeni tasarruf önlemlerini duyurdular

Habeck, Süddetusche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, enerji tasarrufu için Enerji Güvenliği Yasası kapsamında bir yönetmelik çıkaracağını söyledi.
İLK OLARAK KAMUDA HAREKETE GEÇİLDİ
Bu bağlamda kamu binalarının en fazla 19 santigrata kadar ısıtılacağını belirten Habeck, hastanelerin ve sosyal kurumların bu düzenlemenin dışında tutulacağını ifade etti.
Bakan Habeck, vatandaşların oturma odalarındaki sıcaklığına ilişkin herhangi bir talimatın verilmeyeceği bilgisini paylaşarak, "Bunu yapamayız ve yapmamalıyız." ifadesini kullandı.