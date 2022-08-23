Enerji krizi Almanya'da kabus senaryosu yarattı: 5 milyon kişi işsiz kalacak

Durumun ne kadar kritik olduğunu gösteren tarihi uyarı, Münih Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Manfred Gössl'den geldi. Gössl, Rusya'nın gazı tamamen kesmesi halinde 5 milyon kişinin işini kaybedileceğini söyledi. Gössl, "Sanayi için elektrik fiyatları düşmez ve Rusya gazı keserse, sadece Bavyera'da bir milyon iş doğrudan ve dolaylı olarak riske girer. Almanya genelinde ise 5 milyon kişi işini kaybedebilir" diye konuştu.

5 KAT ARTTI

Alman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Peter Adrian da kritik bir uyarıda bulundu. Adrian, durumun endişe verici olduğunu kaydederek, her 5 şirketten birinin üretimi azaltmayı düşündüğünü belirtti. Almanya'nın önde gelen tekstil firmalarından Trigema Grubu'nun sahibi Wolfgang Grupp ise Almanya'da elektrik fiyatlarının bir yılda 5 kat arttığına dikkat çekti.

FİYATLAR DÜŞMELİ

Trigema'nın sahibi, "Bu tabii ki firmalar için büyük bir sorun. Yükselen elektrik fiyatları nedeniyle birçok iş risk altında. Enerji fiyatları hızla düşmezse, kesinlikle büyük bir işten çıkarma dalgasıyla karşı karşıya kalacağız" dedi.

Bir megavat saatlik elektrik Avrupa Enerji Borsası EEX'te yaklaşık 400 eurodan işlem görüyor. Bu fiyat bir yıl önce 76,10 euro idi.