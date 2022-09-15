SON DAKİKA: Rusya'dan AB için flaş gaz kararı! Sadece 50 milyar metreküp
Son dakika haberleri... Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Avrupa Birliği'ne Rus gazı ihracatının bu yıl 50 milyar metreküp düşeceğini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa enerji krizi yaşıyor. Batı savaş sonrası ambargo silahına sarılınca Rusya karşı hamle olarak Avrupa'ya yönelik gaz akışını kesti. Yaşananlar sonrası Avrupa'da tasarruf dönemi başladı. İsviçre'den ise ilginç tasarruf önerileri geliyor. Daha önce enerji tasarrufu yapmayanın hapse gireceği, evini 19 derecenin üstünde sıcaklıkla ısıtanları şikayet edenlere ödül verileceği açıklanan İsviçre'de bu kez 'duş' önerisi gündeme geldi. Enerji Bakanı Simonetta Sommaruga, "Birlikte duş alın" çağrısında bulundu.
"BİRLİKTE DUŞ ALIN" ÖNERİSİ
İsviçre Çevre, Ulaştırma, Enerji ve İletişim Dairesi Bakanı Simonetta Sommaruga'dan ise enerji krizi çözümü için oldukça garip bir tavsiye geldi.
Bakan ayrıca, enerji kriziyle mücadele için bireylere ve işletmelere çok iş düştüğünü ifade etti.
Bakan'ın verdiği diğer tavsiyeler arasında elekronik cihazlar ve ışıkların gereksiz kullanılmaması ve buzdolabının ise en düşük sıcaklıklarda bırakılmaması var.
Sommaruga'nın duş açıklaması ise ülkeyi karıştırdı. Pek çok köşe yazarı ve gazete bu tavsiyeyi sert bir dille eleştirdi.
"HERKESİ MEMNUN ETMEDİĞİNİN FARKINDAYIM"
Birkaç gün önce ülkenin yerel gazetesi Tages-Anzeiger'e açıklamalarda bulunan Bakan aslında o konunun esprili bir dille yapıldığını ifade ederek, "Belli bir yaştan sonra iki kişilik duş almanın herkesi memnun etmediğinin farkındayım" dedi.
İsveç Enerji Bakanı Sommaruga'nın açıklamaları sosyal medyada dalga konusu oldu.
BILBOARD ASILMIŞTI: KOMŞUNUZU ŞİKAYET EDİN
Öte yandan İsviçre'de de enerji krizi ile ilgili hazırlanan billboard dikkat çekmişti.
Bilbord'da, "Komşunuz evini 19 dereceden fazla ısıtıyorsa lütfen bizi bilgilendirin. 200 frank ödül" ifadelerinin yer aldığı görüldü.