SON DAKİKA: Azerbaycan duyurdu! Ermenistan ile çatışmalarda şehit olan asker sayısı 71'e yükseldi

Son dakika haberleri... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ile çatışmalarda şehit olan asker sayısının 71'e yükseldiğini duyurdu.
Son dakika haberleri... Azerbaycan, Ermenistan'ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi.
Azerbaycan, Ermenistan'ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Esir, Kayıp ve Rehine Vatandaşları Devlet Komisyonunun yaptığı açıklamada, 12-13 Eylül'de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne yönelik provokasyonların engellendiği hatırlatıldı.
Bunun sonucunda Azerbaycan'ın uluslararası insancıl hukuka bağlılığını ortaya koyduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Ermenistan'a ateşkes çağrısında bulunuldu ve ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerinin tek taraflı olarak karşı tarafa teslim edilmeye hazır olduğu bildirildi." ifadeleri kullanıldı.
Uluslararası Kızılhaç Komitesinin de konuyla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.
ERMENİSTAN'DAN AÇIKLAMA
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda 105 Ermeni askerinin öldüğünü bildirdi.
ERMENİSTAN'DAN SALDIRI
Laçın'daki Azerbaycan ordusuna ait mevzilere, Ermenistan ordusunca yapılan saldırıda 50 Azerbaycan askeri şehit olmuştu.