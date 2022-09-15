SON DAKİKA: Azerbaycan duyurdu! Ermenistan ile çatışmalarda şehit olan asker sayısı 71'e yükseldi

''DOĞRUDAN TÜRKİYE'YE YAPILAN SALDIRI OLARAK OKUNMALI"

''Türkiye ile Azerbaycan'ın Ege ve Akdeniz'de ortak bir tabir sergilemesinin engellemek adına yapılan kasıtlı bir saldırı." diyen Başbuğ sözlerini şöyle sonlandırdı: "Dolayısıyla bu saldırılar, Rusya'ya yeni bir cephe açtırmak değil doğrudan Türkiye'ye yapılan saldırı olarak okunmalı. Macron ile yapılan görüşmede bunu teyit ediyor. Macron'un ,Türkiye'ye karşı tutumu ezelden beri biliniyor. Dolaysıyla bu işin arkasında Fransa ve dolaylı olarak da Rusya olduğunu bilmekte fayda var. Yoksa Ermenistan'ın ne haddine böyle bir saldırı düzenlemek. Saha da bu saldırılar ile bir şey kazanamayacağını da biliyor. Aynı Yunanistan gibi Ermenistan'ını da kullanılıyor. Zaten Rum ve Ermeni toplulukları tarih boyunca kullanılan yapılar, aynı tarih tekrar ediyor''

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