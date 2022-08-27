Elde Türk bayrağı dilde Allahu ekber! Laçın'da 30 yıl sonra ezan sesi: "Türk'ün gücünü gördünüz"
30 yıllık Ermeni işgalinden kurtarılan Laçın'dan ezan sesleri yükseldi. Azerbaycan ordusu mensubu özel kuvvetler personeli kentte cebinden çıkardığı Türk bayrağını açarak, "Türk'ün gücünü gördünüz. Bundan sonra da göreceksiniz. Allahu ekber" ifadelerini kullandı. O anlar büyük beğeni topladı.
27.08.2022 19:10 - Son Güncelleme: 27.08.2022 19:11
"Laçın bizdedir. Bayrağımızı astık. Cebimizde Kur'an'ımız ve bayrağımız var. Türk'ün gücünü gördünüz. Bundan sonra da göreceksiniz. Allahu ekber."