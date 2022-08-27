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Elde Türk bayrağı dilde Allahu ekber! Laçın'da 30 yıl sonra ezan sesi: "Türk'ün gücünü gördünüz"

30 yıllık Ermeni işgalinden kurtarılan Laçın'dan ezan sesleri yükseldi. Azerbaycan ordusu mensubu özel kuvvetler personeli kentte cebinden çıkardığı Türk bayrağını açarak, "Türk'ün gücünü gördünüz. Bundan sonra da göreceksiniz. Allahu ekber" ifadelerini kullandı. O anlar büyük beğeni topladı.

27.08.2022 19:10 - Son Güncelleme: 27.08.2022 19:11
Elde Türk bayrağı dilde Allahu ekber! Laçın’da 30 yıl sonra ezan sesi: Türk’ün gücünü gördünüz

Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan tarafından 10 Kasım 2020'de imzalanan anlaşma gereği, Ermenistan'ın işgal altındaki Laçın şehrindeki kontrolü elinden alındı.

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Elde Türk bayrağı dilde Allahu ekber! Laçın’da 30 yıl sonra ezan sesi: Türk’ün gücünü gördünüz

Bölgede düzenlenen operasyon kapsamında Azerbaycan'ın Sus ve Zabuh köyleri de kontrol altına alındı.

Elde Türk bayrağı dilde Allahu ekber! Laçın’da 30 yıl sonra ezan sesi: Türk’ün gücünü gördünüz

Azerbaycan Özel kuvvetler personeli bölgede cebinden çıkardığı Türk bayrağı açarak şunları söyledi:

Elde Türk bayrağı dilde Allahu ekber! Laçın’da 30 yıl sonra ezan sesi: Türk’ün gücünü gördünüz

"Laçın bizdedir. Bayrağımızı astık. Cebimizde Kur'an'ımız ve bayrağımız var. Türk'ün gücünü gördünüz. Bundan sonra da göreceksiniz. Allahu ekber."

Elde Türk bayrağı dilde Allahu ekber! Laçın’da 30 yıl sonra ezan sesi: Türk’ün gücünü gördünüz

O anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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