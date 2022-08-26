Stratejik Laçın ili tamamen Azerbaycan kontrolünde

ÜÇLÜ BİLDİRİNİN GEREĞİ

2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri gereği, geçici olarak Rus unsurların kontrolüne verilen, Laçın şehri ve Zabuh ile Sus köylerinin yer aldığı "Laçın koridoru" diye bilinen güzergahtan hem Rus birlikleri hem de Ermeni nüfus ayrıldı ve bu bölge, Bakü yönetiminin kontrolüne geçti.