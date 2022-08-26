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    • Dünya
    • 26.08.2022 11:37
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    • 26.08.2022 12:42
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    Stratejik Laçın ili tamamen Azerbaycan kontrolünde

    İkinci Karabağ Savaşında Ermenistan'ı adet perişan eden Azerbaycan uzun süredir işgal altında bulunan topraklarına girmişti. 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy işgalden kurtarılırken, yenilgiyi kabul eden Ermenistan imzaladığı anlaşma kapsamında, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer'i boşaltacağını tahahhüt etmişti. Azerbaycan ordusu, bugün Laçın'a tamamen yerleşti. Ermenistan sınırında bulunan Laçın ili, Dağlık Karabağ'la Ermenistan arasında tek yol olan ve 'Laçın koridoru'nun bulunduğu bölge olarak stratejik öneme sahip.

    Azerbaycan ordusu Laçın’a yerleşti

    Azerbaycan, Karabağ'da işgal altında bulunan topraklarını, Bayraktar SİHA'ların damga vurduğu başarılı askeri harekatlarla Ermenistan'dan temizlemişti. Çok sayıda kent, kasaba ve köyü kurtaran Azerbaycan ordusunun, yapılan anlaşma gereği Ermenilerin çekileceği Ağdam, Laçın ve Kelbecer'e gireceği duyurulmuştu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Ordusu'nun Laçın şehrine yerleştiğini duyurdu.

    LAÇIN ŞEHRİNE DÖNDÜK!
    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, Laçın şehrinin Azerbaycan Ordusu'nun kontrolü altına geçtiğini duyurdu.

    Aliyev açıklamasında, "Bugün, 26 Ağustos'ta biz Azerbaycanlılar Laçın şehrine döndük. Azerbaycan Ordusu Laçın şehrine yerleşti. Zabuh ve Sus köyleri kontrol altına alındı. Tüm Laçınlıları ve Azerbaycan halkını bu vesileyle tebrik ediyorum. Yaşasın Laçın! Yaşasın Azerbaycan!" ifadelerini kullandı.

    ÜÇLÜ BİLDİRİNİN GEREĞİ
    2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri gereği, geçici olarak Rus unsurların kontrolüne verilen, Laçın şehri ve Zabuh ile Sus köylerinin yer aldığı "Laçın koridoru" diye bilinen güzergahtan hem Rus birlikleri hem de Ermeni nüfus ayrıldı ve bu bölge, Bakü yönetiminin kontrolüne geçti.

    YOL ERKENDEN TAMAMLANDI
    10 Kasım 2020 bildirisine göre, Azerbaycan 3 yıl içinde Karabağ'daki Ermeni nüfusun Ermenistan'a gidiş gelişlerinde kullanacağı ve Laçın şehrinin dışından geçen yeni yol inşa edecekti. Azerbaycan, 32 kilometrelik bu yolu planlanandan erken tamamladı.

        Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeniler, Ermenistan'a gidiş gelişler için yeni yolu kullanacak. Yeni yolun güvenliğini Rus unsurlar sağlayacak.

        SAVAŞ SUÇU İŞLEDİLER
        Laçın ve köyleri 1992'de Ermeni ordusu tarafından işgal edilmiş, sonraki yıllarda buraya Suriye ve Lübnan'dan getirilen Ermeniler yerleştirilmişti. Azerbaycan süreç boyunca bu durumu savaş suçu ve Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlali olarak gördüğünü açıklamıştı.

        STRATEJİK KORİDOR KONTROL ALTINDA
        Ermenistan sınırında bulunan Laçın ili, Dağlık Karabağ'la Ermenistan arasında tek yol olan ve "Laçın koridoru" diye isimlendirilen yolun stratejik önemi dolayısıyla 1990'lı yıllardaki savaşta, Ermeni güçlerin ilk hedeflerinden biri olmuştu.

        Hankendi ve Şuşa'nın ardından Ermenistan güçleri, 18 Mayıs'ta ise Laçın'ı işgal etmişti.

        ERMENİ NÜFUSU BULUNMUYORDU
        Kent merkezi, 1 kasaba ve 125 köyü bulunan Laçın'da, Ermenistan'ın işgalinden önce 65 binden fazla Azerbaycanlı yaşıyordu. Ayrıca işgalden önce Laçın'da Ermeni nüfus bulunmuyordu.

            Başkent Bakü'den 450 kilometre mesafede, ülkenin güney batısında, dağlık arazide yerleşen Laçın ilinin kuzeyden Kelbecer, doğudan Hocalı, Şuşa ve Hocavend, güneyden ise Gubadlı illeri ile il sınırı bulunuyor. Laçın'ın batısında ise Ermenistan yer alıyor.

            YENİLGİYİ KABUL ETMİŞLERDİ
            Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

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