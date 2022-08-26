Stratejik Laçın ili tamamen Azerbaycan kontrolünde

Azerbaycan, Karabağ'da işgal altında bulunan topraklarını, Bayraktar SİHA'ların damga vurduğu başarılı askeri harekatlarla Ermenistan'dan temizlemişti. Çok sayıda kent, kasaba ve köyü kurtaran Azerbaycan ordusunun, yapılan anlaşma gereği Ermenilerin çekileceği Ağdam, Laçın ve Kelbecer'e gireceği duyurulmuştu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Ordusu'nun Laçın şehrine yerleştiğini duyurdu.
LAÇIN ŞEHRİNE DÖNDÜK!
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, Laçın şehrinin Azerbaycan Ordusu'nun kontrolü altına geçtiğini duyurdu.
Aliyev açıklamasında, "Bugün, 26 Ağustos'ta biz Azerbaycanlılar Laçın şehrine döndük. Azerbaycan Ordusu Laçın şehrine yerleşti. Zabuh ve Sus köyleri kontrol altına alındı. Tüm Laçınlıları ve Azerbaycan halkını bu vesileyle tebrik ediyorum. Yaşasın Laçın! Yaşasın Azerbaycan!" ifadelerini kullandı.
ÜÇLÜ BİLDİRİNİN GEREĞİ
2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri gereği, geçici olarak Rus unsurların kontrolüne verilen, Laçın şehri ve Zabuh ile Sus köylerinin yer aldığı "Laçın koridoru" diye bilinen güzergahtan hem Rus birlikleri hem de Ermeni nüfus ayrıldı ve bu bölge, Bakü yönetiminin kontrolüne geçti.
YOL ERKENDEN TAMAMLANDI
10 Kasım 2020 bildirisine göre, Azerbaycan 3 yıl içinde Karabağ'daki Ermeni nüfusun Ermenistan'a gidiş gelişlerinde kullanacağı ve Laçın şehrinin dışından geçen yeni yol inşa edecekti. Azerbaycan, 32 kilometrelik bu yolu planlanandan erken tamamladı.