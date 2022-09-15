Paha biçilemez bir kraliyet mücevheri: İşte kraliçenin meşhur tacının özellikleri

İngiltere Kraliçe Elizabeth'in cenazesine hazırlanıyor. İngiltere monarşisindeki 70 yıllık saltanatıyla tahtta en uzun süre kalan hükümdar unvanına sahip olan Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi, Buchingham Sarayı'ndan başkent Londra'daki Westminster Hall'e getirilmesinin ardından halkın ziyaretine açıldı. Kraliçenin sevenleri Westminster Hall'e akın etti.
Cenazede en dikkat çeken detaylardan biri de kraliçenin tabutunun üzerinde duran tacın görkemiydi.
PAHA BİÇİLEMEZ BİR PARÇA
Kraliyet Mücevherleri'nin en değerli taçlarından olan "Imperial State Tacı" yüzyıllar boyunca İngiliz kralları ve kraliçeleri tarafından toplanan on binlerce değerli taştan oluşan paha biçilmez bir parça olarak biliniyor.
Bir kilo ağırlığındaki taç, 2.868 elmas, 273 inci, 17 safir, 11 zümrüt ve beş yakut dahil olmak üzere yaklaşık 3.000 taştan oluşuyor.
317 KARAT ELMAS BULUNUYOR
Taç şimdiye kadar bulunan en büyük elmastan kesilmiş 317 karat Cullinan II elmasını da içeriyor. Kraliçe'nin hayattayken sık sık tacın ağırlığı hakkında espri yaptığı da söyleniyor.
Tacın değerinin ne kadar olduğu ise bilinmiyor. BBC belgeseline tacın parasal değerinin ötesinde olduğunu söyleyen Kraliyet uzmanı Alastair Bruce, "Buna paha biçilmez demek mantıklı, ancak elmas sayısı kadar sıfır ekleyebilirsiniz." ifadelerini kullanıyor.
Kraliçe'nin tacı kullanılmadığı zamanlarda da taç Londra Kulesi'ndeki Mücevher Evi'nde sergileniyordu.