Paha biçilemez bir kraliyet mücevheri: İşte kraliçenin meşhur tacının özellikleri

Bir kilo ağırlığındaki taç, 2.868 elmas, 273 inci, 17 safir, 11 zümrüt ve beş yakut dahil olmak üzere yaklaşık 3.000 taştan oluşuyor.

317 KARAT ELMAS BULUNUYOR



Taç şimdiye kadar bulunan en büyük elmastan kesilmiş 317 karat Cullinan II elmasını da içeriyor. Kraliçe'nin hayattayken sık sık tacın ağırlığı hakkında espri yaptığı da söyleniyor.



Tacın değerinin ne kadar olduğu ise bilinmiyor. BBC belgeseline tacın parasal değerinin ötesinde olduğunu söyleyen Kraliyet uzmanı Alastair Bruce, "Buna paha biçilmez demek mantıklı, ancak elmas sayısı kadar sıfır ekleyebilirsiniz." ifadelerini kullanıyor.

Kraliçe'nin tacı kullanılmadığı zamanlarda da taç Londra Kulesi'ndeki Mücevher Evi'nde sergileniyordu.