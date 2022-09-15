İngiliz Kraliyet Ailesinde taht oyunları: Kral 3. Charles ve Prens William’ın savaşı...

Diler şunları yazdı;

Kraliçe'nin ölümü, haliyle İNGİLTERE'yi yine manşetlere taşıdı.

Yaşanacakların Türkiye'ye de etkisi olacaktı. Bu net... İki gündür yazdığım gibi baba Kral Charles ile oğul Prens William arasındaki savaş MÜREKKEPLE yazılmaya başlandı bile... Yemin töreninde HOKKA'ları KRAL'ın kolunun altına koyan akıl, önceki gün de mürekkep sızdıran kalemleri KRAL'ın eline tutuşturdu. Birileri ısrarla "zafiyet görüntüsü" vermeye çalışıyordu. Beceriksiz KRAL'a oynuyorlardı! Hatta kameralarda arkada duran görevliler bıyık altından Kral'a gülüyordu. Kraliçe'den önce eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, Windsor Kalesi'ndeki evinde 99 yaşında hayatını kaybetti. Tam o evrede garip bir şey oldu. Kraliçe II. Elizabeth ile 70 yılı aşkın süre evli kalan Philip'in VASİYETİ AÇIKLANMADI... Londra Yüksek Mahkemesi'nin Başkanı Yargıç Andrew McFarlane, 1910 yılına dayanan bir düzenleme kapsamında, Prens Philip'in vasiyetinin mühürlenmesine gizli tutulmasına hükmetti. "Neden?", "Niye gizli olsun ki?" gibi sorular aklımıza gelse de GİZLENMESİ şarttı!

Geçtiğimiz yıl ise KİLİTLİ KASALARDA TUTULAN VASİYETLERİN bir bölümü, bir YARGIÇ tarafından açıklandı. KRALİYET AİLESİ üyesi oldukları halde GİZLİ BİLGİLER erişime sunuldu. 30'dan fazla KRALİYET üyesinin vasiyeti ilan ediliyordu. Ancak yine de büyük bir HATA yapılıyordu! Mahkeme tarafından yayınlanan orijinal listede yer alan bir isim, Edward VII'nin yakın arkadaşıydı. Bu ismin de vasiyeti gizli tutulmuştu. Ancak kendisinin KRALİYET AİLESİ üyesi olmadığı bilinmekteydi. Bu kişi Leopold de Rothschild'di...