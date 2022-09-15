İngiliz Kraliyet Ailesinde taht oyunları: Kral 3. Charles ve Prens William’ın savaşı...

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetti.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta Kral 3. Charles geçti.
Fotoğrafta: Kral 3. Charles, eşi Camilla
Dün Londra'daki Buckingham Sarayı'ndan Westminster Hall'e getirilen Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı 19 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek cenaze töreni öncesi halkın ziyaretine açıldı.
96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe'nin kapalı tabutu, Buckingham Sarayı'ndan başlayan askeri geçit töreniyle parlamento binasındaki Westminster Hall'a taşındı.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı, Buckingham Sarayı'ndan 19 Eylül'e kadar kalacağı Westminster Hall'a askeri geçit töreniyle götürüldü. Törene, Kral 3. Charles, Kraliçe'nin diğer çocukları Prenses Anne, Prens Andrew, Prens Edward'ın yanı sıra Kral'ın iki oğlu Galler Prensi William ve İngiliz kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry de katılarak, tabutun arkasından yürüdü.