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Haberler Dünya Meghan Markle casus mu? Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde flaş detay! Dünya bu iddiayla çalkalanıyor

Meghan Markle casus mu? Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde flaş detay! Dünya bu iddiayla çalkalanıyor

Kraliçe Elizabeth'in ölümü nedeniyle Prens Harry eşi Meghan Markle ile birlikte İngiltere'ye gitti. Harry-Markle çifti taziyeleri kabul ederken Meghan Markle'ın kıyafeti dikkatleri çekti. Markle'ın Kraliçe'nin taziyelerini kabul ettiği sırada üstünde gizlice kayıt cihazı taşıdığı iddiası ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada dolaşan görüntülerde Meghan'ın kıyafetlerindeki potluğu değerlendiren kullanıcılar bunun bir kayıt cihazı olduğunu iddia etti.

15.09.2022 11:51 - Son Güncelleme: 15.09.2022 12:02
Meghan Markle casus mu? Kraliçe Elizabeth’in cenazesinde flaş detay! Dünya bu iddiayla çalkalanıyor

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü dolayısıyla Meghan Markle ile Prens Harry İnglitere'ye gitmişti. Çok uzun zaman sonra Kate-William ve Meghan-Harry çifti yan yana görülmüştü. İki çift taziyeleri kabul etmişti.

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Meghan Markle casus mu? Kraliçe Elizabeth’in cenazesinde flaş detay! Dünya bu iddiayla çalkalanıyor

İngiliz basınında dolaşana haberlerde ise Sussex Düşesi'nin üzerinde kayıt cihazı taşıdığı iddia edildi.

Meghan Markle casus mu? Kraliçe Elizabeth’in cenazesinde flaş detay! Dünya bu iddiayla çalkalanıyor

Basında çıkan haberlere göre Markle, özel bir platform için böyle bir işe başvurarak gizli mikrofon ile hem tören hem de saraydaki tüm konuşmaları kayda almıştı.

Meghan Markle casus mu? Kraliçe Elizabeth’in cenazesinde flaş detay! Dünya bu iddiayla çalkalanıyor

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde Twitter kullanıcıları Markle'ın elbiselerindeki potlukları işaret ederek bunların bir kayıp cihazı için olduğunu ifade etti.

Meghan Markle casus mu? Kraliçe Elizabeth’in cenazesinde flaş detay! Dünya bu iddiayla çalkalanıyor

Kullanıcılar Markle için "O bir casus!" yorumlarında bulundu.

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