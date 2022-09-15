Meghan Markle casus mu? Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde flaş detay! Dünya bu iddiayla çalkalanıyor
Kraliçe Elizabeth'in ölümü nedeniyle Prens Harry eşi Meghan Markle ile birlikte İngiltere'ye gitti. Harry-Markle çifti taziyeleri kabul ederken Meghan Markle'ın kıyafeti dikkatleri çekti. Markle'ın Kraliçe'nin taziyelerini kabul ettiği sırada üstünde gizlice kayıt cihazı taşıdığı iddiası ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada dolaşan görüntülerde Meghan'ın kıyafetlerindeki potluğu değerlendiren kullanıcılar bunun bir kayıt cihazı olduğunu iddia etti.
15.09.2022 11:51 - Son Güncelleme: 15.09.2022 12:02
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü dolayısıyla Meghan Markle ile Prens Harry İnglitere'ye gitmişti. Çok uzun zaman sonra Kate-William ve Meghan-Harry çifti yan yana görülmüştü. İki çift taziyeleri kabul etmişti.