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    • Dünya
    • 14.09.2022 15:59
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    • 14.09.2022 15:59
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    Kraliçe Elizabeth'in son hava yolculuğu uçuş takip rekorunu kırdı: 5 milyon kişi izledi

    Kraliçe Elizabeth'in naaşını taşıyan uçağı 5 milyon kişi tarafından takip edildi. Uçuş tüm zamanların izleme rekorunu kırdı.

    DHA
    Kraliçenin son uçuşu takip rekorunu kırdı

    Flightradar24, Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşını taşıyan uçağın Edinburgh'tan Londra'ya yaptığı uçuşun tüm zamanların 'uçuş takip rekoru' kırdığını duyurdu. Uçuş, 5 milyon kişi tarafından takip edildi.

    REKOR KIRDI


    Flightradar24 sitesi açıklamasında, "Kraliçe II. Elizabeth'in son uçuşu, tüm zamanların uçuş izleme rekorunu kırdı. 5 milyon kişi, Flightradar24'teki web, uygulamalar ve canlı yayın olmak üzere uçuşu Edinburgh'dan RAF Northolt'a takip etti" denildi.

    CANLI İZLEDİLER


    Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından yapılan uçuşu, 4.79 milyon kişi Flightradar24 web ile mobil uygulamalarından 296 bin kişi de YouTube'dan canlı takip etti.

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    Financial Times’ın Türkiye hazımsızlığı
    Haberler Dünya Kraliçe Elizabeth'in son hava yolculuğu uçuş takip rekorunu kırdı: 5 milyon kişi izledi
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