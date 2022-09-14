İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in iki sırrı! Tabut ve mektup! Biri 30 yıl önce yapıldı diğeri 2085'e kadar açılmayacak!
Dünya günlerdir İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünü konuşuyor. Kraliçe II. Elizabeth'i taşıyacak tabutun bundan tam 30 yıl önce hazırlandığı ortaya çıktı. Kraliçenin tabutu neden kurşun kaplı? Öte yandan Elizabeth'in 2085'e kadar açılmasını yasakladığı mektubun bir fanusta saklandığı ortaya çıktı. İşte herkesten gizlenen iki büyük sır
İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip Kraliçe Elizabeth'in 19 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek Cenaze törenine ilişkin detaylar tüm dünyanın bir numaralı gündemi haline geldi.
8 kraliyet askeri tarafından taşınan Kraliçe II. Elizabeth'in tabutu cenaze aracına yerleştirilip Buckingham Sarayı'na götürüldü. Aracın güzergâhı üzerinde binlerce kişinin yağmur altında beklediği ve kraliçeyi selamladığı görüldü.
KURŞUN KAPLI TABUTUN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
Kraliçe II. Elizabeth'in naaşının taşındığı Tabut, sıradan tabutlara göre oldukça ağır. Bunun sebebi ise tabutun kurşun ile kaplı olması.
Kraliyet ailesine mensup bireylerin öldükten sonra kurşun kaplı tabutlara yerleştirmesi yüzlerce yıl öncesine dayanıyor ve bunun bilimsel bir açıklaması var.
Kurşun kaplı tabutlar hava geçirmez özellikleri sayesinde nemin içeri girmesini engeller. Bu sayede tabutun içerisindeki ceset bir yıla kadar korunabilir.