İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in iki sırrı! Tabut ve mektup! Biri 30 yıl önce yapıldı diğeri 2085'e kadar açılmayacak!

Kraliyet ailesine mensup bireylerin öldükten sonra kurşun kaplı tabutlara yerleştirmesi yüzlerce yıl öncesine dayanıyor ve bunun bilimsel bir açıklaması var.

Kurşun kaplı tabutlar hava geçirmez özellikleri sayesinde nemin içeri girmesini engeller. Bu sayede tabutun içerisindeki ceset bir yıla kadar korunabilir.