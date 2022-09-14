İngiltere'de hayat duracak: Kraliçe'nin cenaze günü hastaneler randevu almayacak, mağazalar kapanacak, çöpler toplanmayacak...

İngiltere 8 Eylül'de hayatını kaybeden kraliçenin cenazesine hazırlanıyor. Cenaze töreninin gerçekleştirileceği 19 Eylül Pazartesi günü ülkede adeta hayat duracak. O gün hastaneler randevu almayacak, çöpler toplanmayacak, sinema ve marketlerin de içinde olduğu birçok işletme hizmeti durduracak.

MARKETLER VE MAĞAZALAR KAPALI OLACAK

Costa Coffee, süpermarket devleri Sainsbury's, Tesco, Waitrose, Aldi, Morrisons, İzlanda, Lidl, Poundland ve M&S kapanacak işletmeler arasında.

Greenwich Kraliyet İlçesi, Kraliçe Elizabeth'in cenazesinin ardından önümüzdeki hafta çöp kutusu toplamalarının erteleneceğini duyurdu.

Cineworld, Odeon ve Showcase gibi büyük sinema zincirleri, saygı çerçevesinde 19 Eylül'de sitelerini kapatacak.

Stonehenge, Dover Kalesi, Eltham Sarayı ve Hadrian Duvarı'ndaki Roma kaleleri gibi tarihi anıtlara ve binaların da kapanacağı belirtildi.

Dailymail'in haberine göre hastaneler de 19 Eylül'deki randevuları iptal etti. İngilizler hastane randevularının iptal edilmesine Twitter'dan tepki gösterdi. Kanser hastası bir İngiliz randevusunun iptal edilmesine sitem etti. Beklemenin hastalar için işkenceye dönüştüğünü söyleyen kadın randevusu ertelenen diğer hastalar için üzüldüğünü söyledi.



