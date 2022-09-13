Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 13.09.2022 15:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.09.2022 15:30
    ABONE OL

    İngiltere cenazeye hazırlanıyor: Törene Rusya, Belarus ve Myanmar davet edilmedi

    İngiltere Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine hazırlanıyor. Alınan bilgilere göre törene Rusya, Belarus ve Myanmar davet edilmedi. Ayrıca cenaze töreninin aşırı kalabalık olacağı, törene katılacak devlet veya hükümet başkanlarının sadece kendilerine ve eşleri gibi yanlarında bulunacak bir kişiye yer ayrılacağı belirtildi.

    Elizabeth’in cenaze törenine 3 ülke davet edilmedi

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de düzenlenecek cenaze törenine, Rusya, Belarus ve Myanmar'ın davet edilmediği, İran'a ise büyükelçi düzeyinde davet gönderildiği bildirildi.

    500 ÜST DÜZEY YETKİLİ KATILACAK

    İngiliz Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan kaynakların ulusal haber ajansı PA Media'ya verdiği bilgiye göre, Kraliçe'nin cenaze törenine katılım için Rusya, Belarus ve Myanmar'a davet gönderilmedi, İran ise büyükelçi düzeyinde davet edildi.

    96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi'nin cenaze törenine, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 500 üst düzey yetkilinin katılması öngörülüyor.

    ALIŞILMADIK PROTOKOL

    İnternet sitesi Politico'nun haberine göre, 8 Eylül Perşembe günü hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in 19 Eylül'deki cenaze töreni için İngiltere'nin büyükelçiliklerine İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından hafta sonunda resmi protokolün nasıl yapılacağına dair mesaj gönderildi.

    Mesajda, Westminster Abbey Kilisesi'ndeki törenin aşırı kalabalık olacağı, törene katılacak devlet veya hükümet başkanlarının sadece kendilerine ve eşleri gibi yanlarında bulunacak bir kişiye yer ayrılacağı belirtildi.

    Törene liderlerin ekiplerinin veya ailelerinden başka kişilerin katılmasının mümkün olmadığı vurgulandı. Liderlerin katılmaması durumunda törene onları temsilen bakan gibi üst düzey bir yetkilinin gidebileceği aktarıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan için ilk değil
    Haberler Dünya İngiltere cenazeye hazırlanıyor: Törene Rusya, Belarus ve Myanmar davet edilmedi
        SON DAKİKA