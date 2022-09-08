Almanya'da elektrik faturası cep yakıyor: Yüzde 400 zam

Almanya'da genellikle bir yıllık yapılan elektrik fiyatı sözleşmeleri sona erenler, büyük bir kabus yaşamaya başladı. Son olarak ağustos ayında 138 euro olarak ödenen elektrik faturası, yeni imzalanacak sözleşmeyle birlikte 400 euroya yükselecek.

3-4 MİSLİ ARTTI

Almanya'da geçen yıl bir kilovatsaat elektriğe 21 cent ödeyen SABAH okuru, yeni sözleşmeyi görünce şok yaşadı. Yeni teklifte en ucuz seçenek 86.5 cent. Yani geçen yıla göre yüzde 400 pahalı.