Almanya'da elektrik faturası cep yakıyor: Yüzde 400 zam

Almanya'da genellikle bir yıllık yapılan elektrik fiyatı sözleşmeleri sona erenler, büyük bir kabus yaşamaya başladı. Son olarak ağustos ayında 138 euro olarak ödenen elektrik faturası, yeni imzalanacak sözleşmeyle birlikte 400 euroya yükselecek.
3-4 MİSLİ ARTTI
Almanya'da geçen yıl bir kilovatsaat elektriğe 21 cent ödeyen SABAH okuru, yeni sözleşmeyi görünce şok yaşadı. Yeni teklifte en ucuz seçenek 86.5 cent. Yani geçen yıla göre yüzde 400 pahalı.
Dört kişilik ailesiyle büyük bir yükün altına girdiğini belirten okur, "Elektrik şirketiyle yaptığım ilk anlaşma gereği ayda 125 euro ödüyordum. Gelen ufak tefek zamlarla bu rakam 138 euroya yükseldi. Ama kilovatsaatine 21 cent ödüyordum. Şimdi gelen yeni teklife göre en ucuz tarife 70.56 cent tutarında. Diğer teklifler ise 78.56 ve 86.56 cent. Bu da, faturamın en az 3-4 misli artacağı anlamına geliyor" dedi.
AYDA 485 EURO
Gelen yeni teklifi değerlendirmekten başka çaresi olmadığını söyleyen okur, "Aylık ödeme 138 eurodan 400 euroya yükselecek. Buna bir de yıllık 200 euroluk abonelik ücreti eklenince bir yılda tam 4800 euro elektrik parası ödemiş olacağım. Bu da ayda 400 euro elektrik giderine tekabül ediyor" diye konuştu.