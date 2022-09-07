Almanya'nın ekonomisi sarsılıyor! Deutsche Bank CEO'sundan uyarı: Artık resesyon engellenemez

Rusya'nın doğal gaz akışını kesmesinin ardından Almanya ekonomisi için karamsar bir tablo çiziliyor. Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing, Alman ekonomisi için resesyonun artık engellenemez olduğunu ifade etti.
ALMANYA ARTIK BUNA ENGEL OLAMAZ
Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing, Almanya'nın Frankfurt kentinde bir konferansa katıldı. Burada önemli açıklamalar yapan Sewing, Alman ekonomisi için karamsar bir tablo çizdi.
Sewing, resesyon vurgusu yaptı, "Almanya artık buna engel olamaz" dedi.
RUSYA VE ÇİN VURGUSU
Deutsche Bank CEO'su, Almanya'nın yüzleşmesi gereken bir konu olduğunu da söyledi, Çin ve Rusya politikasına dikkat çekti.
Sewing, Avrupa bankalarının ABD ile rekabet edebilmeleri için de doğru şartların oluşturulması gerektiğini ifade etti.
Küresel pandemi krizi sonrası artan izolasyonlar ve büyüyen gerilimlerin ülkeyi Çin ile başa çıkma konusunda zora soktuğunu belirten Sewing, 'Bu zorlu soru ile yüzleşmeliyiz' ifadelerini kullandı.
Sewing, Çin'e bağımlılığın azaltılmasının, Rus enerjisi ile ilişkinin tamamen koparılması kadar temel değişiklik gerektirdiğini vurguladı.