Yunanistan’ın Ege’deki provokasyonları sürerken ABD’den sürpriz F-35 çıkışı

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasını bahane ederek, Türkiye'ye ambargo uygulamış ve F-35 programından çıkartmıştı. Türkiye de buna karşılık ABD'den F-16 talep etmişti.





'Türkiye ve Yunanistan'ın ABD'den F-16 ve F-35 talepleri çerçevesinde bölgedeki askeri dengenin nasıl etkilenebileceği' sorusunu yanıtlayan Eski NATO Komutanı ABD Hava Kuvvetleri generali Philip Breedlove iki ülkenin ortak tehdide odaklanması gerektiğini vurguladı.