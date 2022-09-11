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    • Dünya
    • 11.09.2022 19:59
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    • 11.09.2022 19:59
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    Yunanistan’ın Ege’deki provokasyonları sürerken ABD’den sürpriz F-35 çıkışı

    Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı Ege Denizi’ndeki provokasyonları sürerken ABD’den sürpriz bir çıkış geldi. ABD’li general yaptığı açıklamada “Türkiye'ye F-35 vermeliyiz” dedi.

    ABD’den sürpriz F-35 çıkışı

    ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasını bahane ederek, Türkiye'ye ambargo uygulamış ve F-35 programından çıkartmıştı. Türkiye de buna karşılık ABD'den F-16 talep etmişti.


    'Türkiye ve Yunanistan'ın ABD'den F-16 ve F-35 talepleri çerçevesinde bölgedeki askeri dengenin nasıl etkilenebileceği' sorusunu yanıtlayan Eski NATO Komutanı ABD Hava Kuvvetleri generali Philip Breedlove iki ülkenin ortak tehdide odaklanması gerektiğini vurguladı.

    "ABD F-16'LARI VERECEK"
    2013'ten 2016'ya kadar NATO müttefiki komutanı olarak görev yapan General Philip Breedlove Türkiye'nin talep ettiği F-16'lar hakkında da konuştu. Breedlove , ABD'nin Türkiye'nin talep ettiği F-16'ları sağlayacağını tahmin ettiklerini belirtti.

    "TÜRKİYE'YE F-35 VERİLMELİ"
    Eski NATO komutanı, Türkiye'ye F-35 verilmesi gerektiğini, Türkiye'nin F-35'e sahip olmasını istediğini söyledi.


    Breedlove, ABD'nin, ilişkilerdeki son zamanlardaki düşüşe rağmen NATO ittifakının inanılmaz derecede önemli bir parçası olduğunu da sözlerine ekledi.

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    Haberler Dünya Yunanistan’ın Ege’deki provokasyonları sürerken ABD’den sürpriz F-35 çıkışı
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