Yunanistan’ın Ege’deki provokasyonları sürerken ABD’den sürpriz F-35 çıkışı

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasını bahane ederek, Türkiye'ye ambargo uygulamış ve F-35 programından çıkartmıştı. Türkiye de buna karşılık ABD'den F-16 talep etmişti.
'Türkiye ve Yunanistan'ın ABD'den F-16 ve F-35 talepleri çerçevesinde bölgedeki askeri dengenin nasıl etkilenebileceği' sorusunu yanıtlayan Eski NATO Komutanı ABD Hava Kuvvetleri generali Philip Breedlove iki ülkenin ortak tehdide odaklanması gerektiğini vurguladı.
"ABD F-16'LARI VERECEK"
2013'ten 2016'ya kadar NATO müttefiki komutanı olarak görev yapan General Philip Breedlove Türkiye'nin talep ettiği F-16'lar hakkında da konuştu. Breedlove , ABD'nin Türkiye'nin talep ettiği F-16'ları sağlayacağını tahmin ettiklerini belirtti.
"TÜRKİYE'YE F-35 VERİLMELİ"
Eski NATO komutanı, Türkiye'ye F-35 verilmesi gerektiğini, Türkiye'nin F-35'e sahip olmasını istediğini söyledi.
Breedlove, ABD'nin, ilişkilerdeki son zamanlardaki düşüşe rağmen NATO ittifakının inanılmaz derecede önemli bir parçası olduğunu da sözlerine ekledi.