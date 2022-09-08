Elon Musk'ın Twitter'dan vazgeçme sebebi belli oldu: Üçüncü dünya savaşına giriyorsak anlamı yok

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ı satın almaktan neden vazgeçtiği ortaya çıktı. Musk Twitter'ı satın almak için yaptığı 44 milyar dolarlık anlaşmadan çıkmak için elinden geleni yapıyor. Sosyal medya platformuyla anlaşmadan çekilme sebebiyle davalık olan Musk'ın üçüncü dünya savaşı korkusuyla Twitter'i almak istemediği belirtiliyor.

"SAVAŞ ÇIKACAKSA ANLAMI YOK"

8 Mayıs'ta Morgan Stanley bankacısı Michael Grimes'a gönderilen mahkeme celbi mesajında Musk'ın "Birkaç gün yavaşlayalım. Putin'in yarınki konuşması son derece önemli. Üçüncü Dünya Savaşı'na giriyorsak Twitter'ı satın almanın bir anlamı olmayacak." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Twitter'ın avukatı, metinlerin 'Musk'ın sözleşmeyi ihlal ettiğini ve kişisel mali kaygılar nedeniyle anlaşmadan geri adım attığını kanıtladığını' söyledi.

"TWİTTER KANIT BULAMAZ"

Tesla CEO'sunun avukatı ise 'mesajların mahkemeye bu bağlamda sunulmasının tamamen saçmalık olduğunu, tam mesajlaşma zinciri yayımlandığında bunun böyle olduğunun anlaşılacağını' savunarak "Twitter, teorisini kanıtlayacak bir kanıt bulabilmiş değil. Twitter'ın gerçekte ne olduğuyla ilgili teorisinin gerçekte ne olup bittiğiyle ilgisi yok." dedi.

Tam metin zincirinin gelecek hafta mahkemeye sunulması bekleniyor.