Twitter'ın kuşunu öttürecekler! Elon Musk davası öncesi eski şirket çalışanından şok itiraflar: Ajanlar cirit atıyor sahte ve spam hesaplar...

Twitter'ın eski baş güvenlik görevlisi olarak çalışırken görevden alınan Peiter "Mudge" Zatko'nun iddiaları ABD'yi karıştırdı. Zatko, Twitter'ın siber güvenlik savunmaları ve sahte hesapları konusunda ABD'yi yanılttığını iddia etti.
TWITTER HAKKINDA ŞOK ŞİKAYET
Temmuz 2020'de şirkete yapılan saldırının ardından eski CEO Jack Dorsey tarafından görevlendirilen Peiter Zatko, geçtiğimiz aylarda görevden alınmıştı. Geçen ay Zatko'yu temsil eden kar amacı gütmeyen bir hukuk grubu, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu ile Kongre üyelerine şikayette bulundu.
Zatko, Twitter'ın ABD Federal Ticaret Komisyonu ile yaptığı ve siber güvenlik önlemlerini içeren bir anlaşmayı ihlal ettiğini iddia etti. Aynı zamanda Zatko, şirketi sahte veya spam hesapların tespiti ve silinmesi konusunda da aldatmakla suçladı.
İDDİALAR ATEŞE ATTI
Zatko'nun bu iddiaları Elon Musk ile satın alma sürecinde sorun yaşayan ve davalık olan Twitter'ı adeta ateşe attı. Elon Musk da Zatko'nun iddialarına paralel bir şekilde Twitter'ın sahte ve spam hesaplar konusunda şeffaf olmadığını ileri sürerek teklifini geri çekmişti. Twitter ise, Musk'ın teklifini geri çekmesiyle borsada düşüş yaşayarak zarara uğradığını ileri sürmüş ve satın alma işlemi durarak taraflar davalık olmuştu.