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    • Dünya
    • 24.08.2022 17:25
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    • 24.08.2022 17:25
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    Twitter'ın kuşunu öttürecekler! Elon Musk davası öncesi eski şirket çalışanından şok itiraflar: Ajanlar cirit atıyor sahte ve spam hesaplar...

    Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolarlık satın alma girişimiyle başlayan gerilim, Twitter içerisindeki karışıklıkları da beraberinde getirdi. Musk ve Twitter yönetimi arasında yaşanan sorun, mahkemeye taşınırken; eski bir Twitter çalışanının şirketin sahte hesap ve güvenlik açıklarıyla ilgili yanlış bilgi verdiğini iddia etmesi gündemi sarstı. ABD'li kaynaklar bu iddialar sonrası Twitter'a yeni bir soruşturma açılmasını bekliyor.

    Kuşu öttürecekler! Eski çalışandan şok itiraflar

    Twitter'ın eski baş güvenlik görevlisi olarak çalışırken görevden alınan Peiter "Mudge" Zatko'nun iddiaları ABD'yi karıştırdı. Zatko, Twitter'ın siber güvenlik savunmaları ve sahte hesapları konusunda ABD'yi yanılttığını iddia etti.

    TWITTER HAKKINDA ŞOK ŞİKAYET
    Temmuz 2020'de şirkete yapılan saldırının ardından eski CEO Jack Dorsey tarafından görevlendirilen Peiter Zatko, geçtiğimiz aylarda görevden alınmıştı. Geçen ay Zatko'yu temsil eden kar amacı gütmeyen bir hukuk grubu, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu ile Kongre üyelerine şikayette bulundu.

    Zatko, Twitter'ın ABD Federal Ticaret Komisyonu ile yaptığı ve siber güvenlik önlemlerini içeren bir anlaşmayı ihlal ettiğini iddia etti. Aynı zamanda Zatko, şirketi sahte veya spam hesapların tespiti ve silinmesi konusunda da aldatmakla suçladı.

    İDDİALAR ATEŞE ATTI
    Zatko'nun bu iddiaları Elon Musk ile satın alma sürecinde sorun yaşayan ve davalık olan Twitter'ı adeta ateşe attı. Elon Musk da Zatko'nun iddialarına paralel bir şekilde Twitter'ın sahte ve spam hesaplar konusunda şeffaf olmadığını ileri sürerek teklifini geri çekmişti. Twitter ise, Musk'ın teklifini geri çekmesiyle borsada düşüş yaşayarak zarara uğradığını ileri sürmüş ve satın alma işlemi durarak taraflar davalık olmuştu.


        *Elon Musk Twitter'ı almak için teklif vermiş sonrasında spam ve sahte hesaplarla ilgili politikalar nedeniyle vazgeçmişti.

        AJANLAR TÜM VERİLERE SIZIYOR
        Elon Musk ile Twitter arasındaki dava süreci devam ederken, Zatko şirketin sistemlerine sızıntı olduğunu da belirtti. Eski Twitter çalışanının iddiasına göre şirketin sistemlerine ve kullanıcı verilerine doğrudan denetimsiz erişim sağlayan yabancı ajanlar olduğu iddia edildi.

        Bu ay bir Twitter çalışanı da duruma benzer bir şekilde, ülkenin yöneticilerini eleştiren kullanıcıların kişisel bilgilerini aktararak San Francisco federal mahkemesinde Suudi Arabistan adına casusluk yapmaktan suçlu bulundu.

        DÜŞÜK PERFORMANS NEDENİYLE İŞTEN ÇIKARILMIŞ
        Twitter ise Zatko'yu daha önce etkisiz liderlik ve düşük performans nedeniyle şirketten çıkardığını söyleyerek iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Twitter, konuyla ilgili olarak "Zatko'nun iddiaları ve fırsatçı zamanlaması; dikkat çekmek ve Twitter'a, müşterilerine ve hissedarlarına zarar vermek için tasarlanmış görünüyor." açıklamasını yaptı.

        HİSSE FİYATLARI ÇAKILDI
        Twitter'ın hisse fiyatı salı günü yaklaşık yüzde 7 düştü. Senato Ticaret Komitesi'ne başkanlık eden Richard Blumenthal, salı günü Federal Ticaret Komisyonu Başkanı Lina Khan'a, ihbarcının iddialarının soruşturulmasını talep etti.

        Daha önce Facebook ifşalarıyla dikkat çeken Frances Haugen'i temsil eden Whistleblower Aid, Zatko'nun da temsilcisi olarak görev alıyor ve Zatko'nun başka bir yorumu olmadığını söylüyor.

        ZATKO MAHKEMEYE ÇAĞRILABİLİR
        Musk'ı temsil eden Avukat Alex Spiro ise "Bay Zatko için bir mahkeme celbi yayınladık ve bulduklarımızın ışığında onun ve diğer kilit çalışanların ifadelerini merak ediyoruz" dedi.

        Pazartesi günü, Musk'ın hukuk ekibi, kasım ayında Twitter'ın CEO'luğundan istifa eden Dorsey'e de bir mahkeme celbi göndererek kendisi ile yöneticiler arasında sahte hesapların nasıl ele alındığı ile ilgili iletişim kurulmasını istedi.

        Twitter ise son gelişmeler üstüne yeni hamlelerde bulundu. Şirket, yanlış bilgi ve spam ekiplerini birleştirme kararı alırken Parag Agrawal da çalışanlara bir e-posta gönderdi.

        Reuters'ın haberine göre; bir Twitter sözcüsü, yanlış bilgi ve spam ekiplerini birleştirmenin ileride tüm önemli rollerin yerine getirilmesi için en iyi yol olabileceğini söyledi.


            *Twitter CEO'su Parag Agrawal

            TWITTER CEO'SU ÇALIŞANLARA SESLENDİ: "TUTARSIZ BİR HİKAYE"
            Twitter CEO'su Parag Agrawal da çalışanlara gönderdiği bir e-postada şirketi savundu ve Zatko'nun şikayetinin tutarsızlıklar ve yanlışlıklarla dolu olduğunu belirtti. Bloomberg tarafından elde edilen notta şu satırlara yer verildi: "Ocak 2022'de etkisiz liderlik ve düşük performans nedeniyle görevden alınan eski bir Twitter yöneticisi olan Mudge Zatko tarafından Twitter'ın gizlilik, güvenlik ve veri koruma uygulamalarına ilişkin iddiaları var. İddiaları gözden geçiriyoruz, ancak şimdiye kadar gördüğümüz, tutarsızlıklar ve yanlışlıklarla dolu ve önemli bir bağlam olmadan sunulan yanlış bir hikaye."

            Agrawal açıklamasına Twitter ile ilgili haberlere karşı çalışanlarını uyararak devam ederken şu satırlarla notuna son verdi: "Hepinizin birlikte yaptığımız işlerden ve bize yol gösteren değerlerden büyük gurur duyduğunu biliyorum. Bir şirket olarak dürüstlüğümüzü savunmak için her yolu deneyeceğiz."
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            Haberler Dünya Twitter'ın kuşunu öttürecekler! Elon Musk davası öncesi eski şirket çalışanından şok itiraflar: Ajanlar cirit atıyor sahte ve spam hesaplar...
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