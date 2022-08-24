Twitter'ın kuşunu öttürecekler! Elon Musk davası öncesi eski şirket çalışanından şok itiraflar: Ajanlar cirit atıyor sahte ve spam hesaplar...

TWITTER HAKKINDA ŞOK ŞİKAYET

Temmuz 2020'de şirkete yapılan saldırının ardından eski CEO Jack Dorsey tarafından görevlendirilen Peiter Zatko, geçtiğimiz aylarda görevden alınmıştı. Geçen ay Zatko'yu temsil eden kar amacı gütmeyen bir hukuk grubu, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu ile Kongre üyelerine şikayette bulundu.

Zatko, Twitter'ın ABD Federal Ticaret Komisyonu ile yaptığı ve siber güvenlik önlemlerini içeren bir anlaşmayı ihlal ettiğini iddia etti. Aynı zamanda Zatko, şirketi sahte veya spam hesapların tespiti ve silinmesi konusunda da aldatmakla suçladı.