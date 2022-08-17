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    • Teknoloji
    • 17.08.2022 10:03
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    • 17.08.2022 10:14
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    Elon Musk Manchester United'ı mı satın alıyor? Peş peşe tweetledi

    Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk attığı tweetle sosyal medyayı ve spor gündemini salladı. Son olarak Twitter'ı satın alacağını açıklayan fakat bundan vazgeçen Elon Musk, şimdi de İngiliz devi Manchester United'ı satın alacağını belirttiği bir tweet paylaştı. Daha sonra bir paylaşım daha yapan Musk meselenin aslını açıkladı.

    takvim.com.tr
    Musk Manchester United’ı mı satın alıyor?

    Dünyaca ünlü ABD'li milyarder, SpaceX CEO'su ve Tesla'nın sahibi Elon Musk attığı Manchester United tweetiyle ortalığı karıştırdı.

    Geçtiğimiz aylarda Twitter'ı satın alacağını açıklayan fakat sonra bu kararından vazgeçen Elon Musk İngiliz futbol kulübü Manchester United'ı satın alacağını yazdı.

    ELON MUSK'TAN MANCHESTER UNITED TWEETİ
    Musk Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetçi Parti'nin sol, Demokrat Parti'nin sağ kesimini destekliyorum" dedi. peşine bir paylaşım daha yapan ünlü milyarder "Ayrıca Manchester United'ı da satın alıyorum, rica ederim" yazdı.

    Elon Musk'un, dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Manchester United tweeti spor dünyasını ve twitter gündemini salladı.

    'ŞAKA YAPTIM' DEDİ
    Daha sonra yeni tweet atan Musk, meselenin bir şaka olduğunu ve herhangi bir futbol kulübünü satın almayacağını duyurdu.

        Öte yandan Musk, eğer bir futbol kulübü satın almaya karar verirse bu kulübün Manchester United olacağını çünkü çocukken en sevdiği takımın Manchester United olduğunu belirten paylaşım yaptı.

        MUSK 6,9 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE TESLA HİSSESİ SATTI
        Öte yandan Elon Musk geçtiğimiz günlerde 6,88 milyar dolar değerinde 7,92 milyon elektrikli araç üreticisi Tesla hissesi sattı.

        BBC'deki haberde, hisse satışlarının, firmanın geçen hafta yapılan yıllık hissedarlar toplantısının ardından 5 ila 9 Ağustos arasında gerçekleştiği kaydedildi.

        Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın 6,88 milyar dolar değerindeki 7,92 milyon hissesini satan Musk, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda satışla ilgili olarak Twitter ile olan yasal süreci kaybetmesi halinde şirketi 44 milyar dolara satın almak zorunda kalabileceğinden paraya ihtiyacı olacağını ifade etti.

        Nisanda Twitter'ın tamamını satın almak için 44 milyar dolarlık teklifte bulunan Musk, temmuz başında ise kararını değiştirmişti. Bunun üzerine Twitter, satın almanın tamamlanmasına yönelik Musk'a dava açmıştı.

        Tarafların, ekimde duruşmada karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

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