Elon Musk Manchester United'ı mı satın alıyor? Peş peşe tweetledi

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın 6,88 milyar dolar değerindeki 7,92 milyon hissesini satan Musk, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda satışla ilgili olarak Twitter ile olan yasal süreci kaybetmesi halinde şirketi 44 milyar dolara satın almak zorunda kalabileceğinden paraya ihtiyacı olacağını ifade etti.

Nisanda Twitter'ın tamamını satın almak için 44 milyar dolarlık teklifte bulunan Musk, temmuz başında ise kararını değiştirmişti. Bunun üzerine Twitter, satın almanın tamamlanmasına yönelik Musk'a dava açmıştı.

Tarafların, ekimde duruşmada karşı karşıya gelmesi bekleniyor.