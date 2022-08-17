Elon Musk Manchester United'ı mı satın alıyor? Peş peşe tweetledi

Dünyaca ünlü ABD'li milyarder, SpaceX CEO'su ve Tesla'nın sahibi Elon Musk attığı Manchester United tweetiyle ortalığı karıştırdı.
Geçtiğimiz aylarda Twitter'ı satın alacağını açıklayan fakat sonra bu kararından vazgeçen Elon Musk İngiliz futbol kulübü Manchester United'ı satın alacağını yazdı.
ELON MUSK'TAN MANCHESTER UNITED TWEETİ
Musk Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetçi Parti'nin sol, Demokrat Parti'nin sağ kesimini destekliyorum" dedi. peşine bir paylaşım daha yapan ünlü milyarder "Ayrıca Manchester United'ı da satın alıyorum, rica ederim" yazdı.
Elon Musk'un, dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Manchester United tweeti spor dünyasını ve twitter gündemini salladı.
'ŞAKA YAPTIM' DEDİ
Daha sonra yeni tweet atan Musk, meselenin bir şaka olduğunu ve herhangi bir futbol kulübünü satın almayacağını duyurdu.