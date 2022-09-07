Avrupa'daki enerji krizi derinleşiyor: Tasarruf yapmayan hapse girecek!



Elektrikli sobaların da kullanımının yasaklanacağı, evlerdeki sauna ve yüzme havuzlarının soğuk tutulacağı belirtildi. Sabah'ta yer alan habere göre, enerji sıkıntısının acil duruma gelmesi halinde hükümetin öngördüğü tasarruf tedbirlerine uymayanların 3 yıla kadar hapis veya para cezasıyla cezalandırılabileceği vurgulandı. İsviçre'nin eski Konfederasyon Başkanı ve mevcut Ekonomi Bakanı Guy Parmelin, tedbirlerinin polis tarafından denetlenmesi ihtimali hakkında, "Polis devleti değiliz. Tedbirlerin kontrolü için polis her eve girmeyecek fakat seçilen bazı noktalar teftiş edilecek" dedi. Enerji krizinin ülkede faaliyet gösteren Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki (CERN) deneylerin durmasına yol açabileceği de belirtildi.



TASARRUF İÇİN TREN SEFERLERİ AZALTILACAK

Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF, büyük elektrik sıkıntısı durumunda kışın tren sayısını azaltma senaryolarını etraflıca ele almaları talimatı gönderdi. SNCF'in, tren filosu ile taşımacılıkta harcadığı enerji, Fransa'nın yıllık elektrik tüketiminin yüzde 1 ila 2'sine ya da Paris ile Marsilya'nın yıllık elektrik tüketiminden fazlasına denk geliyor.