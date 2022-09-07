Avrupa'daki enerji krizi derinleşiyor: Tasarruf yapmayan hapse girecek!

İtalya'da restoranlar, elektrik faturalarındaki artış nedeniyle ışıkları söndürüp mum yakmaya başladı. Almanya'da binalar ve anıtlar artık estetik amaçlı aydınlatılmıyor, aydınlatıcı reklamlar saat 22.00'den sonra kapatılıyor. Tasarruf tedbirlerine uymayanlara ise çeşitli cezalar veriliyor. Dün bu konudaki en ilginç haber de İsviçre'den geldi.
3 YILA KADAR…
İsviçre'de Blick gazetesinde yer alan haberde, kışın yeterli doğalgaz bulunmaması durumunda gaz ile ısıtılan evlerde odaların ısı seviyesinin 19, sıcak su seviyesinin ise 60 dereceyle sınırlandırılacağı kaydedildi.