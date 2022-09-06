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    • Dünya
    • 06.09.2022 12:13
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    • 06.09.2022 12:14
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    Yeni İngiltere Başbakanı Liz Truss takımını kuruyor: İşte en yakınındaki isimler

    İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss bugün Kraliçe 2. Elizabeth tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilecek. Kabineyi kuracak olan Truss'ın yepyeni bir takımla başbakanlık görevini yürüteceği söyleniyor. İşte Truss'ın en yakınındaki isimler...

    Yeni İngiltere Başbakanı takımını kuruyor


    İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Liz Truss, ülkenin yeni başbakanı oldu.

    Truss bugün Kraliçe 2. Elizabeth tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilecek ve resmi olarak ülkenin yeni başbakanı olacak.

    Boris Johnson'ın istifası sonrası Muhafazakar Parti'de liderlik yarışı partinin meclis grubundaki oylamalarla başlamış, bu oylamalarının sonuncusunda eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Liz Truss ilk iki sırada yer almıştı.

    Truss'in tamamen yeni bir kadroyla 10 Numara'ya gireceği konuşuluyor.

    İşte o isimler...

    Mark Fullbrook

    Siyasi danışman olan Fullbrook aynı zamanda Truss'un kampanyasının eş direktörü oldu. Fullbrook'un yeni kabinede genelkurmay başkanı olması ihtimali yüksek.

    Ruth Porter

    Porter, bir kriz yönetimi firması olan FGS Global'de genel müdür. Truss'un eski bir özel danışmanı. Poter'in Truss'a çok yakın bir görevde olacağı tahmin ediliyor.

    Adam Jones


    Jones, dışişleri bakanıyken Truss'un medya özel danışmanlarından biriydi. Yeni dönemde başbakanın iletişim direktörlerinden biri olması bekleniyor.

    Simon McGee


    McGee, Boris Johnson'ın Dışişleri Bakanlığı döneminde çalışan eski bir hükümet yetkilisi ve eski gazeteci. Basınla baağlantılı kıdemli bir görev onu bekliyor.


    David Canzini

    Yeni kabinede Brexit yanlııs birçok milletvekilinin desteğiyle çalışacak bir isim olarak görülüyor.

    Jason Stein

    Stein, Hazine baş sekreteriyken Truss için çalışmıştı. Truss'ın strateji ekibinde olması bekleniyor.


    Sarah Ludlow


    Ludlow, kampanyası sırasında medya ekibinde çalışan Truss'un özel danışmanı.

    Sophie Jarvis


    Jarvis, liderlik kampanyası sırasında politika ve milletvekilleri ile irtibatı sağlayan bir isim.


    Sheridan Westlake


    Westlake, David Cameron'dan bu yana her başbakan için 10 Numara'da strateji biriminde çalıştı. Muhtemelen Truss tarafından tutulan birkaç danışmandan biri olacak.

    James Bowler


    Kabine Sekreterliği veya 10 Nımara'daki en üst düzey kamu hizmeti görevi için konuşuluyor.

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    Haberler Dünya Yeni İngiltere Başbakanı Liz Truss takımını kuruyor: İşte en yakınındaki isimler
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