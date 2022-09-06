Yeni İngiltere Başbakanı Liz Truss takımını kuruyor: İşte en yakınındaki isimler



İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Liz Truss, ülkenin yeni başbakanı oldu.

Truss bugün Kraliçe 2. Elizabeth tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilecek ve resmi olarak ülkenin yeni başbakanı olacak.

Boris Johnson'ın istifası sonrası Muhafazakar Parti'de liderlik yarışı partinin meclis grubundaki oylamalarla başlamış, bu oylamalarının sonuncusunda eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Liz Truss ilk iki sırada yer almıştı.

Truss'in tamamen yeni bir kadroyla 10 Numara'ya gireceği konuşuluyor.

İşte o isimler...

Mark Fullbrook

Siyasi danışman olan Fullbrook aynı zamanda Truss'un kampanyasının eş direktörü oldu. Fullbrook'un yeni kabinede genelkurmay başkanı olması ihtimali yüksek.

Ruth Porter

Porter, bir kriz yönetimi firması olan FGS Global'de genel müdür. Truss'un eski bir özel danışmanı. Poter'in Truss'a çok yakın bir görevde olacağı tahmin ediliyor.

Adam Jones



Jones, dışişleri bakanıyken Truss'un medya özel danışmanlarından biriydi. Yeni dönemde başbakanın iletişim direktörlerinden biri olması bekleniyor.

Simon McGee



McGee, Boris Johnson'ın Dışişleri Bakanlığı döneminde çalışan eski bir hükümet yetkilisi ve eski gazeteci. Basınla baağlantılı kıdemli bir görev onu bekliyor.



David Canzini

Yeni kabinede Brexit yanlııs birçok milletvekilinin desteğiyle çalışacak bir isim olarak görülüyor.

Jason Stein

Stein, Hazine baş sekreteriyken Truss için çalışmıştı. Truss'ın strateji ekibinde olması bekleniyor.



Sarah Ludlow



Ludlow, kampanyası sırasında medya ekibinde çalışan Truss'un özel danışmanı.

Sophie Jarvis



Jarvis, liderlik kampanyası sırasında politika ve milletvekilleri ile irtibatı sağlayan bir isim.



Sheridan Westlake



Westlake, David Cameron'dan bu yana her başbakan için 10 Numara'da strateji biriminde çalıştı. Muhtemelen Truss tarafından tutulan birkaç danışmandan biri olacak.

James Bowler



Kabine Sekreterliği veya 10 Nımara'daki en üst düzey kamu hizmeti görevi için konuşuluyor.