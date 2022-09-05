İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss kimdir? Siyasi bukalemun Truss nasıl başbakan oldu ?

"NÜKLEER SİLAH KULLANIRIM"

Truss, nükleer silah kullanımı hakkında yaptığı, "Bunun başbakanın önemli bir görevi olduğunu düşünüyorum. Bunu yapmaya hazırım" yanıtı üzerine tepki çekmişti.

RUSYA VE ÇİN KARŞITI

Truss'ın ayrıca Rusya ve Çin konusunda "katı bir tutumu" savunması ve bilhassa Çin ile ilişkilerde saldırgan bir politika benimsemesi bekleniyor.

Truss ülke tarihinde ilk kez İngiltere için bir "tehdit" olarak etiketleyebilir. Truss daha önce İngiltere'nin Asya'daki güç merkezinden ticaret ve yatırımlara açık kalması gerektiğini, ancak ulusal güvenliğe yönelik risklere karşı dikkatli olması gerektiğini savunarak Çin'i "sistemik bir rakip" olarak sınıflandırdı.



KRALİÇEYE GİDECEK

Başbakan olarak seçilen Liz Truss, Salı gününden itibaren Parti liderliği ve başbakanlık görevlerini Boris Johnson'dan devralacak. Truss'un bir sonraki protokol aşaması olarak Iskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'i ziyaret etmesi bekleniyor. Haftanın ilerleyen günlerinde Truss'un kabinelerini ve diğer bakan yardımcılarını ataması ve Muhalefetteki İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer'ın sorularını yanıtladığı bir Avam Kamarası oturumunda yer alması bekleniyor.

Seçim yarışında son 2 aday olarak finale kalan Truss ve Sunak yaklaşık 6 haftadır Muhafazakar Parti üyelerinden oy almak için mücadele etti ve vaatlerde bulundu. İngiltere basınında seçim sürecindeki anketlere dayanarak yapılan değerlendirmelere göre, Truss'ın seçimi kazanmasının daha ihtimal olduğu öne sürüldü. Truss daha önce yaptığı seçim konuşmalarında Başbakan olursa bir hafta içinde ülkede büyüyen enerji kriziyle başa çıkmak için bir plan açıklayacağına dair söz vermişti.

LİZ TRUSS SİYASETE NASIL GİRDİ?

Tam adı Mary Elizabeth Truss olan ve 1975'te Oxford'da dünyaya gelen İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, Oxford Üniversitesinde, felsefe, politika ve ekonomi bölümünden mezun oldu.

Truss, buradaki eğitiminin ardından uluslararası bir petrol şirketinde yönetim muhasebecisi olarak çalıştı.

Babası matematik profesörü, annesi hemşire olan ve sol eğilimli bir ailede büyüyen Truss, ailesinin aksine siyasi hayatına sağ eğilimli Muhafazakar Partide başladı.

Eski İngiltere Başbakanı David Cameron'ın, Muhafazakar Partinin "A listesine" almasının ardından Truss, 2010'da South West Norfolk'tan milletvekili seçildi. Truss, 2012'de Eğitim Bakanı olarak Cameron hükümetinde kabineye girdi.

Sonraki yıllarda kurulan hükümetlerde çeşitli görevlere getirilen Truss, 15 Eylül 2021'den bu yana İngiltere Dışişleri Bakanlığı görevini yürütüyor.

Truss, Dışişleri Bakanlığı öncesi Uluslararası Ticaret Bakanı olarak imzaladığı anlaşmalarla adını duyurmayı başardı.

Uluslararası Ticaret Bakanlığını "Instagram Bakanlığına" çevirmekle suçlanan Truss, bu eleştirilere kulak asmayan bir görünüm sergiledi. Truss, Instagram hesabından, bazen çiftliklerde kuzu veya buzağı severken bazen kendisini uçak gemisinde ve tank üstünde gösteren bazen de dünya başkentlerine ziyaretler yapan güçlü kadın imajı veren fotoğraflar paylaştı.

DEMİR LEYDİ'YE BENZETİLİYOR

Truss, verdiği pozlar ve savunduğu politikalarla "Demir Leydi" lakaplı eski Başbakan Margaret Thatcher'a benzetiliyor.

Parlak kırmızı, elektrik mavisi veya hardal sarısı giyen ve fotoğraflarında İngiliz bayrağının görülmesine özellikle dikkat eden Truss'ın Demir Leydi'ye öykündüğü öne sürülüyor.

"İngiltere'de Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturan ikinci kadın" olan Truss, uzun süredir İran'da tutuklu bulunan iki İngiltere vatandaşının serbest bırakılmasını sağladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kiev yönetimine verdiği destek ve Moskova'ya yönelik yaptırımlarda oynadığı rollerle de dikkati çekti.

NELER VADEDİYOR?

Vergi sisteminin tamamen gözden geçirilmesini isteyen Truss, vergilerde indirime gidilmesinin yanı sıra artan enerji faturalarına çözüm vaadinde bulundu.

Liz Truss, 2023'te yüzde 19'dan yüzde 25'e çıkarılması planlanan kurumlar vergisine yapılacak artışı iptal etmeyi taahhüt etti.

Truss, yenilenebilir enerji üretiminin finanse edilmesini sağlamak için de hanelerin ödediği "yeşil vergi"leri geçici olarak durdurma sözü verdi.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'ndeki (NHS) yığılmaları azaltmak için ayrılan milyarlarca sterlini, sosyal bakıma yönlendirme vaadinde bulundu.

Gelecek yılın sonuna kadar Brexit sonrası İngiltere'de devam eden tüm kuralları gözden geçirme sözü verdi.

Truss, İngiltere'nin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planına olan bağlılığını ve bu plana diğer ülkeleri de dahil ederek genişletmek istiyor.

Öte yandan, yeni Başbakan Truss, İngiltere'nin dış politikasının Çin ve Rusya'ya yeni bir odaklanma içerecek şekilde güncellenmesini destekliyor.

LİZ TRUSS'I SIKIŞTIRAN SORULAR | VİDEO