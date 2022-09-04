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    Rusya doğalgazı kapadı Almanya karardı

    Rusya-Ukrayna kapıştı! Avrupa karıştı. Enerji krizi yaşayan Avrupa, ışıkları bir bir söndürdü. Özellikle Almanya’daki tüm simge yapılar, karanlığa gömüldü.

    Rusya doğalgazı kapadı Almanya karardı
    Rusya-Ukrayna kapıştı! Avrupa karıştı. Moskova'nın gazı kısmasıyla AB ülkeleri, kemer sıkmaya başladı. Almanya, 1 Eylül'de ışıkları tamamen kapadı.

    Ülkedeki 246 bina ile 104 anıt karanlıkta kaldı. Gazprom ise gaz akışını süresiz olarak durduğunu açıkladı. Avrupa'da büyük panik başladı...

    Enerji krizi yaşayan Avrupa, ışıkları bir bir söndürdü. Özellikle Almanya'daki tüm simge yapılar, karanlığa gömüldü.



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    Haberler Dünya Rusya doğalgazı kapadı Almanya karardı
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