Rusya doğalgazı kapadı Almanya karardı

Rusya-Ukrayna kapıştı! Avrupa karıştı. Moskova'nın gazı kısmasıyla AB ülkeleri, kemer sıkmaya başladı. Almanya, 1 Eylül'de ışıkları tamamen kapadı.
Ülkedeki 246 bina ile 104 anıt karanlıkta kaldı. Gazprom ise gaz akışını süresiz olarak durduğunu açıkladı. Avrupa'da büyük panik başladı...
Enerji krizi yaşayan Avrupa, ışıkları bir bir söndürdü. Özellikle Almanya'daki tüm simge yapılar, karanlığa gömüldü.
Bir gece önce
Bir gece sonra
Ülkedeki 246 bina ile 104 anıt karanlıkta kaldı. Gazprom ise gaz akışını süresiz olarak durduğunu açıkladı. Avrupa'da büyük panik başladı...
Enerji krizi yaşayan Avrupa, ışıkları bir bir söndürdü. Özellikle Almanya'daki tüm simge yapılar, karanlığa gömüldü.
Bir gece önce
Bir gece sonra