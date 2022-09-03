Avrupa'da bu kış soğuk geçecek! Enerji krizi sonrası adım adım karanlığa

Avrupa ülkeleri, Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan enerji krizinde yüksek doğal gaz ve elektrik faturalarını hafifletmek için vergileri düşürme, fatura desteği, doğrudan ödeme ile tasarruf gibi çeşitli tedbirlerin yanı sıra daha önce kapatılması planlanan kömür ve nükleer santralleri faal hale alarak gaz depolarını hızla doldurmak gibi çeşitli adımlar atıyor.
Özellikle doğal gaz ve elektrik fiyatlarının tarihi zirve yapması bütün piyasa katılımcılarını olumsuz etkilerken, Avrupa ülkeleri, tüketicileri ve işletmeleri bu olumsuz duruma karşı korumak ve kış aylarında enerji arz güvenliğini sağlamak için çok farklı önlemler uygulamaya koyuyor.
ALMANYA IŞIKLARI KAPATTI
Savaş öncesi Rusya ile çok yakın enerji bağları bulunan ve enerjide Rus kaynaklarına aşırı bağımlı olan Almanya'da, enerji ve gıda alanındaki rekor fiyatlar enflasyon karşısında gelirleri eriyen hane halklarını ve artan maliyetlerle yüzleşen şirketleri zor durumda bıraktı. Almanya'da hükümet, artan enerji fiyatlarının vatandaşlara yansımasını azaltmak için vergi mükellefi her çalışana bir defaya mahsus 300 euro ödeme yaptı.