Avrupa'da bu kış soğuk geçecek! Enerji krizi sonrası adım adım karanlığa







İngiltere'de, düşük gelirli haneler için otomatik ödemeli 400 sterlinlik enerji indirimi uygulandı. İtalya'da akaryakıt vergileri bir miktar indirildi. Düşük gelirlilerin enerji faturalarına destek sağlandı. Düşük gelirlilerin vergileri azaltıldı. Güneş enerji yatırımlarına sübvansiyon verildi. Yoksullara 200 euro ödeme yapıldı. Enerji firmalarının sözleşmeleri tek taraflı değiştirmelerin engellendi. Cezayir'le doğal gaz tedarik anlaşmaları yapıldı. Yeni enerji tasarruf planı hazırlanıyor. Böylece, evlerin ısınının kışın 2 derce düşürülmesi, sokak aydınlatmalarının yüzde 40 azaltılması ve kamu binalarının erken kapanması öngörülüyor.

AVRUPA'DA DOĞAL GAZ FİYATI % 26 ARTTI

Avrupa'da vadeli doğal gaz fiyatları ağustosta yüzde 26 arttı. Eylül vadeli gaz kontrat fiyatı, 30 Ağustos'ta 252 eurodan kapandı. Doğal gazın megavatsaat fiyatı ağustos ayının ilk gününde yaklaşık 200 eurodan işlem görmüştü. Avusturya ve Macaristan'ın enerji piyasası düzenleme kurumları ve Finlandiya merkezli araştırma firması VaasaETT'in hazırladığı Konut Enerji Fiyat Endeksi verilerine göre, Avrupa'da kilovatsaat başına meskende doğal gaz fiyatı temmuzda en yüksek 5.10 lira ile Amsterdam'da oldu. Meskenlerde doğal gaz fiyatının en düşük olduğu ülkeler arasında, 91 kuruş ile Varşova, 55 kuruş ile Belgrad ve 36 kuruş ile Budapeşte yer aldı. Ankara ise en ucuz tüketen başkentler sıralamasına girdi.