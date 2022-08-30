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    • Dünya
    • 30.08.2022 15:55
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    • 30.08.2022 16:03
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    Irak'ta siyasi kaos! Mukteda es-Sadr destekçilerine seslendi: "Batsın böyle devrim"

    Son dakika haberi! Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ülkede dünden bu yana yaşananlardan üzüntü duyduğunu belirterek, sokakta çatışan destekçilerinden 1 saat içinde evlerine dönmelerini istedi. Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı ağır silahlarla donatılmış kişilerle hükümet güçleri ve onlara destek veren İran destekli Haşdi Şabi milisleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Sadr yanlısı Abu Karrar, "Hiçbir kimse bizden silah taşımıyordu ancak İran destekli milisler bize ateş etmeye başlayınca bize de askeri liderlikten silah taşıma talimatı geldi, RPG-7 dahil her türlü orta ve ağır silahlar taşıyoruz" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Irak’ta siyasi kaos!

    Şii lider Sadr, düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın "yolsuzluklar ve şiddete" sahne olduğunu ifade etti. Sadr, "Yaşanan çatışmalardan dolayı Irak halkından özür diliyorum. Bu devrim barışçıl olmaktan çıktığı için devrim değildir ve buna devrim diyemem. Batsın böyle bir devrim." dedi.

    Başbakan Mustafa el-Kazımi ile Irak güçleri ve Haşdi Şabi unsurlarına da teşekkür eden Sadr, ülkedeki milislerin varlığını eleştirdi.

    Sadr'ın çağrısı sonrası ülkedeki sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı. Sadr yanlısı yüzlerce kişi dün başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.

    Yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu Yeşil Bölge'de dünden bu yana devam eden çatışmalarda Sadr yanlısı 20'ye yakın kişinin hayatını kaybettiği, 150'nin üzerinde kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.

    Ülkenin güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eylemlere başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

    SADR DESTEKÇİLERİ SOKAKTAN ÇEKİLMEYE BAŞLADI
    Sadr'ın çağrısı üzerine başkent Bağdat'ta sokakta bulunan silahlı destekçileri alandan çekilmeye başladı. Sadr'ın, Yeşil Bölge'de hükümet güçleriyle çatışmalara giren silahlı destekçilerine yaptığı "eve dönün" çağrısı olumlu karşılık buldu. Şii dini ve siyasi lidere bağlı silahlı kişiler, Sadr'ın çağrısına itaat ederek çekilmeye başladıklarını açıkladı.

        Sadr'ın çağrısı sonrası ülkedeki sokağa çıkma yasağı da kaldırılmıştı.

        Sadr yanlısı yüzlerce kişi dün başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.

        Yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu Yeşil Bölge'de dünden bu yana devam eden çatışmalarda Sadr yanlısı 20'ye yakın kişinin hayatını kaybettiği, 150'nin üzerinde kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.

        Ülkenin güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eylemlere başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

        YEŞİL BÖLGE'YE 4 ROKET DÜŞTÜ
        Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye 4 roket düştü. Savunma Bakanlığı'na bağlı enformasyon biriminden yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'taki Yeşil Bölge'de lojmanların bulunduğu bir alana 4 roket düştüğü ve maddi zarar oluştuğu ifade edildi.

            Roketlerin Bağdat'ın doğusundaki Habibiyye ve Belediyyat bölgelerinden atıldığı kaydedilen açıklamada, başka bir bilgi paylaşılmadı.

            Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "siyasetten tamamen çekildiğini" duyurmuştu.

            Sadr destekçisi bir grup da başkentte hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etmişti. Alınan güvenlik önlemlerine rağmen beton bariyerleri yıkarak Hükümet Sarayı önünde toplanan Sadr yanlısı grup, burada hükümet yetkililerini istifaya çağırmıştı.

            Bunun üzerine Bağdat'ta Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

            Sadr yanlısı bir grup, Yeşil Bölge'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basmış, Şii liderin destekçilerinden bir diğer grup da Hükümet Sarayı'na girmişti.

            Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'de güvenlik güçleri de Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarını silahla ateş ederek bölgeden uzaklaştırmaya çalışmıştı.

            İRAN: IRAK İLE TÜM KARA SINIRLARI KAPATILDI, BAĞDAT'A UÇUŞLAR DURDURULDU
            İran, Irak'ta meydana gelen olaylar nedeniyle bu ülkeye açılan tüm kara sınırlarının kapatıldığını ve Bağdat'a uçuşların durdurulduğunu açıkladı. İran devlet televizyonunun haberine göre, İçişleri Bakanlığı Yardımcısı Mecid Mirahmedi, Irak'taki olaylar nedeniyle bu ülkeyle tüm kara sınırlarının kapatıldığını belirtti.

            İranlıları bu ülkeye seyahatten kaçınmaya çağıran Mirahmedi, "Irak'taki istikrarsız ortam nedeniyle İran ve Irak'ın tüm kara sınırlarının kapatıldığını ve kimsenin sınırlardan geçmesine izin verilmeyeceğini vurguluyorum." dedi.

            Söz konusu karar, milyonlarca İranlının Erbain törenleri için Irak'ın Kerbela ve Necef kentlerini ziyaret etmeye hazırlandığı sırada geldi.

            Öte yandan başkent Tahran'daki Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı Yetkilisi Said Çelenderi, Bağdat'a uçuşların ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

                Yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan İran Havacılık Kurumu Sözcüsü Mir Ekber Rezevi de Erbain törenleri için Necef'te bulunan İran vatandaşlarını ülkeye getirmek için Necef şehrine olağanüstü bir uçuş planı yaptıklarını söyledi.

                Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "siyasetten tamamen çekildiğini" duyurmuştu.

                Sadr destekçisi bir grup da başkentte hükümet binaları ile yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etmişti. Alınan güvenlik önlemlerine rağmen beton bariyerleri yıkarak Hükümet Sarayı önünde toplanan Sadr yanlısı grup, burada hükümet yetkililerini istifaya çağırmıştı.

                Bunun üzerine Bağdat'ta Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

                İran devlet televizyonunun haberine göre, İçişleri Bakanlığı Yardımcısı Mecid Mirahmedi, Irak'taki olaylar nedeniyle bu ülkeyle tüm kara sınırlarının kapatıldığını belirtti.

                İranlıları bu ülkeye seyahatten kaçınmaya çağıran Mirahmedi, "Irak'taki istikrarsız ortam nedeniyle İran ve Irak'ın tüm kara sınırlarının kapatıldığını ve kimsenin sınırlardan geçmesine izin verilmeyeceğini vurguluyorum." dedi.

                Söz konusu karar, milyonlarca İranlının Erbain törenleri için Irak'ın Kerbela ve Necef kentlerini ziyaret etmeye hazırlandığı sırada geldi.

                Başkent Tahran'daki Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı Yetkilisi Said Çelenderi, Bağdat'a uçuşların ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

                ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR
                Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı ağır silahlarla donatılmış kişilerle hükümet güçleri ve onlara destek veren İran destekli Haşdi Şabi milisleri arasındaki çatışmalar sürüyor.

                Bağdat'taki hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'deki çatışmalar dün akşamdan beri devam ediyor. Sadr destekçisi kişiler, kendilerine Yeşil Bölge içerisinde silahlarla saldıranların İran destekli milisler olduğunu söylüyor. Söz konusu çatışmalarda Yeşil Bölge'deki binaların üzerinde keskin nişancıların da bulunduğu ifade edildi.

                Çatışmalarda Sadr yanlısı 20'ye yakın kişi hayatını kaybederken, 150'nin üzerinde kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

                Irak hükümeti, siyasi liderler ve Birleşmiş Milletler (BM) Irak Misyonu'ndan yapılan sükunet ve silahları bırakma çağrıları ise henüz yanıt bulmuş değil. Şii dini ve siyasi lider Sadr ise dün silahlar susana kadar açlık grevine başladığını duyurmuştu. Ancak liderlerinin şiddete son verilmesi çağrısı da sokakta savaşan destekçileri nezdinde karşılık bulmadı.

                "RPG-7 DAHİL HER TÜRLÜ ORTA VE AĞIR SİLAHLAR TAŞIYORUZ"
                AA muhabirine konuşan Sadr destekçisi silahlı kişi Nasir Matrud, "Önce Koordinasyon Çerçevesi ve Nuri Maliki yandaşları tarafından bize ateş açıldı. Onlar, sandalyelerini korumak için Irak'ta bu kaosu yarattı. Onlar için gençler, çocuklar ve kamu mallarının hiçbir önemi yok." dedi.

                Diğer bir Sadr yanlısı silahlı kişi Abu Karrar da, dün barışçıl şekilde hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayına girdiklerini belirterek, "Hiçbir kimse bizden silah taşımıyordu ancak İran destekli milisler bize ateş etmeye başlayınca bize de askeri liderlikten silah taşıma talimatı geldi, RPG-7 dahil her türlü orta ve ağır silahlar taşıyoruz. En küçük silahımız kalaşnikoftur." diye konuştu.

                İran'dan silahlı kişilerin de kendilerine saldırdıklarını iddia eden Abu Karrar, "Elimizde telsiz cihazlarımıza Farsça konuşan kişilerin sesi yakalanıyor." ifadelerini kullandı.

                Elinde mermi kovanı taşıyan Sadr'ın genç destekçisi Zeynelabidin İmara da, "Barışçıl olarak başladığımız gösterilerimizde bizi silah taşımaya zorladılar. Bu bir halk devrimidir. İran ve Devrim Muhafızları milisleri bizi vuruyor ama onlara ve destekledikleri grupları buralardan süpüreceğiz." şeklinde konuştu.

                Sadr yanlısı yüzlerce kişi dün Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.

                    Irak'ın güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eylemlere başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

                    Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, daha önce Bağdat için ilan edilen sokağa çıkma yasağının ülkenin tamamında 19.00'dan itibaren süresiz biçimde uygulanacağını duyurmuştu. Ülkedeki devlet kurumları da tatil edildi.

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                    Haberler Dünya Irak'ta siyasi kaos! Mukteda es-Sadr destekçilerine seslendi: "Batsın böyle devrim"
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