Son dakika: Irak'ta 'Sadr' kaosu büyüyor! Ağır silahlı çatışmalarda çok sayıda ölü var: Türkiye'den 'seyahat' uyarısı





Şimdi soru şu; Bu çatışmalar nereye kadar gidecek? Meclis Başkanı tarafları diyaloğa çağırdı. Bir diplomasi yürütüyor hem telefonla hem de yüz yüze. 72 saat içinde tarafları buluşturabilecek mi? Sadr karşıtı siyasi yapıdan böyle bir adım yok. Sadr ile bir diyaloğa girmeyi düşünmüyorlar. Onlar da silahlı gruplarını sahaya soktu. Bu nereye kadar gidecek? Bunu durduracak iki aktör var... Sadr ve Şiilerin dini lideri olarak Sistani...



Herkes silahlı gruplar üzerinden bir etki oluşturuyor. Burada Irak ordusunun tavrı ne olacak, araya girip bu milis grupların çatışmalarını önleyebilecek mi? Bekleyip göreceğiz...