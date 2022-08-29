Son dakika: Irak'ta 'Sadr' kaosu büyüyor! Ağır silahlı çatışmalarda çok sayıda ölü var: Türkiye'den 'seyahat' uyarısı

TÜRKİYE'DEN IRAK'A SEYAHAT UYARISI
Irak'ta artan kaos sonrası Türkiye'den bölgede yaşayan vatandaşlarına ve Bağdat'a seyahat edeceklere uyarı geldi.
Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
Bağdat'ta güvenlik durumunun bozulmaya başlaması göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın zorunlu hâller dışında anılan şehire seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır.
Hâlihazırda Irak'ta bulunan vatandaşlarımızın ise, Bağdat'ta kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları, Bakanlığımızca ve Bağdat Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri ve kişisel güvenlikleri bakımından müteyakkız olmaları faydalı olacaktır.
Vatandaşlarımızın Konsolosluk Çağrı Merkezimize (+90 312 292 29 29) ilave olarak T.C. Bağdat Büyükelçiliğine +964 790 190 94 06 numaralı telefondan ve embassy.baghdad@mfa.gov.tr e-posta adresinden doğrudan ulaşmaları mümkündür.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
"SADR, IRAK SİYASETİNİ RESETLEMEK İSTİYOR"
Irak'ta yaşanan kaos A Haber canlı yayında masaya yatırıldı. Gazeteci Güngör Yavuzaslan konuya ilişkin önemli tespitlerde bulundu.
Yavuzaslan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
Sadr'ın kendi bir ajandası var, Irak siyasetini resetlemek istiyor. Özellikle İran destekli siyasi aktörleri siyasetten çekmek istiyor...