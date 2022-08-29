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    • Dünya
    • 30.08.2022 00:23
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    • 30.08.2022 01:18
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    Son dakika: Irak'ta 'Sadr' kaosu büyüyor! Ağır silahlı çatışmalarda çok sayıda ölü var: Türkiye'den 'seyahat' uyarısı

    Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçileriyle güvenlik güçleri arasındaki tehlikeli gerilim yerini çatışmaya bıraktı. Ağır silahların kullanıldığı çatışmalarda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'den yaşanan kaosa ilişkin açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı zorunlu haller dışında Bağdat'a seyahat edilmemesi gerektiğini vurguladı ve bölgede yaşayan Türk vatandaşlarını gösterilerden uzak durması yönünde uyardı.

    Irak’ta ’Sadr’ kaosu büyüyor! Türkiye’den uyarı...

    Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçileriyle güvenlik güçleri arasında Bağdat'taki Yeşil Bölge'de, ağır silahlarla süren çatışmalar hızlandı.

    HAVAN TOPU VE AĞIR SİLAHLAR...
    Yeşil Bölge'de güvenlik güçleriyle Sadr'a bağlı milisler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalarda havan topu ve diğer ağır silahlar da kullanılıyor.

    Güvenlik güçleri ve Sadr'a bağlı kişiler arasında yaralıların olduğu ifade edildi.

    Öte yandan yerel medyada, silah seslerinin sürdüğü Yeşil Bölge'ye havan topu düşmesinin ardından ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde sirenlerin çaldığı ifade edildi.




    Birleşmiş Milletler (BM) Irak Misyon Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, taraflara silahlı çatışma ve şiddetten uzak durması çağrısı yapmıştı.



        TÜRKİYE'DEN IRAK'A SEYAHAT UYARISI
        Irak'ta artan kaos sonrası Türkiye'den bölgede yaşayan vatandaşlarına ve Bağdat'a seyahat edeceklere uyarı geldi.

        Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

        Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Bağdat'a zorunlu haller dışında seyahat yapılmamalı

        Bağdat'ta güvenlik durumunun bozulmaya başlaması göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın zorunlu hâller dışında anılan şehire seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır.

        Hâlihazırda Irak'ta bulunan vatandaşlarımızın ise, Bağdat'ta kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları, Bakanlığımızca ve Bağdat Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri ve kişisel güvenlikleri bakımından müteyakkız olmaları faydalı olacaktır.

        Vatandaşlarımızın Konsolosluk Çağrı Merkezimize (+90 312 292 29 29) ilave olarak T.C. Bağdat Büyükelçiliğine +964 790 190 94 06 numaralı telefondan ve embassy.baghdad@mfa.gov.tr e-posta adresinden doğrudan ulaşmaları mümkündür.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        Irak'ta ''Sadr'' gerilimi dinmiyor!

        "SADR, IRAK SİYASETİNİ RESETLEMEK İSTİYOR"
        Irak'ta yaşanan kaos A Haber canlı yayında masaya yatırıldı. Gazeteci Güngör Yavuzaslan konuya ilişkin önemli tespitlerde bulundu.

        Yavuzaslan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

        Sadr'ın kendi bir ajandası var, Irak siyasetini resetlemek istiyor. Özellikle İran destekli siyasi aktörleri siyasetten çekmek istiyor...



        Şimdi soru şu; Bu çatışmalar nereye kadar gidecek? Meclis Başkanı tarafları diyaloğa çağırdı. Bir diplomasi yürütüyor hem telefonla hem de yüz yüze. 72 saat içinde tarafları buluşturabilecek mi? Sadr karşıtı siyasi yapıdan böyle bir adım yok. Sadr ile bir diyaloğa girmeyi düşünmüyorlar. Onlar da silahlı gruplarını sahaya soktu. Bu nereye kadar gidecek? Bunu durduracak iki aktör var... Sadr ve Şiilerin dini lideri olarak Sistani...

        Herkes silahlı gruplar üzerinden bir etki oluşturuyor. Burada Irak ordusunun tavrı ne olacak, araya girip bu milis grupların çatışmalarını önleyebilecek mi? Bekleyip göreceğiz...



        AÇLIK GREVİNE BAŞLADI
        Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başlama kararı aldı.

        Sadr'ın sağ kolu sayılan müstafi milletvekili Hasan Azari, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, "Liderimiz, şiddet ve silahlı çatışma bitene kadar açlık grevine başladı" dedi.

        Azari, tarafları silahlı çatışmayı sonlandırmaya çağırdı.

        Bağdat Yeşil Bölge'de Sadr'a bağlı milislerle hükümet güçleri ve Haşdi Şabi milisleri arasında yer yer silahlı çatışma yaşanıyor.

        Sadr yanlısı kişiler, liderlerinin siyasetten çekilme kararı sonrası Yeşil Bölge'deki hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayını basmıştı.




            IRAK'A 'DİYALOG' ÇAĞRISI
            Mısır, Cezayir ve Arap Birliği, Iraklıları mevcut siyasi krizi aşmak için diyalog diline öncelik vermeye çağırarak, ülkenin daha fazla şiddet, kaos ve kan dökülmesine sürükleneceği uyarısında bulundu.

            Irak resmi ajansına göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Iraklı mevkidaşı Berhem Salih ile yaptığı telefon görüşmesinde, Mısır'ın Irak halkının güvenliğini, istikrarını ve güvenliğini desteklediğini vurguladı.

            Sisi, siyasi krizin diyalog yoluyla, Iraklılar için istikrar, güvenlik ve refah sağlayacak şekilde aşılacağını umduğunu ifade etti.



            Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da siyasi krizdeki gelişmeler ve bunun sonucunda ortaya çıkan ciddi şiddet tezahürleri gölgesinde Irak'taki gelişmelerin büyük endişeyle takip edildiği aktarıldı.

            Açıklamada, can ve malın korunması için tüm taraflara diyalog dilini tercih etmeleri ve ülkenin yüksek çıkarlarına öncelik vermeleri çağrısında bulunuldu.

            Irak'ın içinde bulunduğu aşamayı aşarak güvenlik ve istikrarını yeniden tesis etmesinin umulduğu ifade edildi.



            Arap Birliği Genel Sekreterinin sözcüsü Cemal Rüşdi yaptığı yazılı açıklamada, birliğin genel sekreteri Ahmed Ebulgayt'ın, Irak'taki tüm tarafları, ülkenin istikrarı için tehdit oluşturan mevcut durumun üstesinden gelmek amacıyla ulusal çıkarları diğer tüm hususların üstünde tutmaya çağırdığını belirtti.

            Irak'taki durumun daha fazla şiddete, kaosa ve kan dökülmesine neden olacağı uyarısında bulunulan açıklamada, soğukkanlı ve itidali davranılması ve farklı gruplardan göstericilerin tüm silahlı eylemlerden uzak durması ve kan dökülmesinin önlenmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

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            Haberler Dünya Son dakika: Irak'ta 'Sadr' kaosu büyüyor! Ağır silahlı çatışmalarda çok sayıda ölü var: Türkiye'den 'seyahat' uyarısı
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