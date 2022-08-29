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    • Dünya
    • 29.08.2022 14:26
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    • 29.08.2022 15:21
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    SON DAKİKA: Sadr siyasetten tamamen çekildi: Destekçileri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi

    Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, siyasetten tamamen çekildiğini duyurdu. Irak'ta Sadr'a bağlı politbüro başta olmak üzere siyasi, ekonomik ve askeri kurumlar bulunuyor. Kararının ardından sokaklara dökülen Sadr yanlıları, Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi. Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

    AA
    Sadr destekçileri Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na girdi

    Şii dini ve siyasi lider Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi işleri bıraktığımı ve siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum. Babamın mezarı, tarihi eser kurumuyla Sadr ailesinin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım." ifadesini kullandı.

    Açıklamasında, İran'da ikamet eden ve dün "mercilik görevine son verdiğini" duyuran Iraklı Şii dini mercilerden Ayetullah Kazım el-Hairi'yi de eleştiren Sadr, Hairi'nin mercilikten çekilme kararını kendi iradesiyle almadığın savundu.

    Irak'ta Sadr'a bağlı politbüro başta olmak üzere siyasi, ekonomik ve askeri kurumlar bulunuyor.

    CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI'NA GİRDİ
    Sadr destekçisi bir grup, Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etti. Protestocular Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi.

    Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'dan yapılan açıklamada, Bağdat'ta bugün saat 15.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı kararı alındığı bildirildi.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Sadr siyasetten tamamen çekildi: Destekçileri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi
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