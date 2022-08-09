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    • Dünya
    • 09.08.2022 10:47
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    • 09.08.2022 11:04
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    ABD'de Trump'a karşı yapılan FBI baskınının perde arkası deşifre oldu! Ceketini giyemeyen Biden'ın çaresizliği perdeleniyor

    Son dakika haberi! FBI'ın eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evine yaptığı baskın sonrası kameralara yansıyan ABD Başkanı Biden'ın görüntüleri Amerika'daki seçim hesaplarını bir kez daha ortaya koydu. FBI ekiplerinin yaptığı operasyonla 2024 seçimleri Trump'ın önünün kesilmeye çalışıldığını belirten gazeteci Mustafa Tanyeri, "2024'te tekrar Donald Trump'ın ABD başkanlığına aday olması önlenmeye çalışılıyor. Önemli bir delil bulunamadı kendisi aleyhinde. Burada gerek FBI'ın elindeki yetkiler gerekse de ABD Adalet Bakanlığı'nın tutumu önemli. Bu tamamen siyasi bir linç girişimi." dedi.

    takvim.com.tr
    Trump’a operasyonun perde arkası deşifre oldu!

    FBI'ın eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evine yaptığı baskın sonrası kameralara yansıyan Biden'ın görüntüleri Amerika'daki seçim hesaplarını bir kez daha ortaya koydu.

    ABD'nin 79 yaşındaki Başkanı Joe Biden, zaman zaman yaşadığı aksaklıklarla konuşuluyor. Biden, ilerleyen yaşına rağmen, 2024'te düzenlenecek başkanlık seçimleri için şimdiden bir dönem daha aday olup, seçilmenin hesaplarını yapıyor.

    BİDEN CEKETİNİ GİYEMEDİ
    Selden etkilenen Kentucky ziyaretinin ardından Beyaz Saray'a dönen Biden, helikopterden indikten sonra ceketini giymeye çalıştı.

    Biden, bir süre ceketini giymek için denemelerde bulunsa da tek başına başaramadı.

        GÖZLÜĞÜNÜ DÜŞÜRDÜ
        Yanındaki eşi Jill Biden'ın yardımını alarak ceketini giyebilen Biden, biraz yürüdükten sonra bu kez gözlüğünü düşürdü. Eğilerek gözlüğünü alan Biden'ın karşılaştığı durum, saniye saniye kaydedildi.

        MUHALİFLER: BİR DÖNEM DAHA BAŞKANLIK YAPAMAZ
        ABD Başkanı, daha önce uçağa binerken 3 kez düşmüştü. Muhalifler, Biden'ın bir dönem daha başkanlık yapacak durumda olmadığına inanıyor.

        FBI ekiplerinin Trump'a yaptığı baskınla ilgili ABD'de New York kentinden bulunan gazeteci Mustafa Tanyeri, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, "Burada gerek FBI'ın elindeki yetkiler gerekse de ABD Adalet Bakanlığı'nın tutumu önemli. Bu tamamen siyasi bir linç girişimi." dedi.

        "ADAY OLMASI ÖNLENMEYE ÇALIŞILIYOR"
        Trump'a karşı bir operasyon yürütüldüğüne dikkat çeken Tanyeri benzer bir operasyonun daha önce Hillary Clinton tarafından yürütüldüğüne dikkat çekerek, "Trump başkan olduktan sonra bir hayal kırıklığı yaşanmıştı beklenmiyordu. Ondan sonra kendisinin 2016'daki başkanlık seçimini Rusların Rus hackerların yardımıyla kazandı gibi iddialar vardı. Hatta bu dile getirildi ve bununla ilgili kongrede bir görevden alma süreci yaşandı. Fakat sonradan bunun FBI'nın bir oyunu olduğu ve oradaki iddiaların hepsinin uydurma olduğu ortaya çıktı. Ve bunun da önceki başkan adayı Hillary Clinton ekibi tarafından yapılmış olduğu ortaya çıktı. Ondan sonra 6 Ocak'taki olaylarla ilgili yine bir azil süreci yaşandı ama tabii Trump aleyhine sonuçlanmadı. Arkasından son dönemde 6 Ocak'ta kurulan bir 6 Ocak komisyonu var ki tamamen anayasaya aykırı ABD'de gerçekten ciddi olarak politik tiyatro oynanıyor bu komisyonda oradan da 2024'te Trump'ın önünün kesilmeye çalışıldığını görüyoruz. 2024'te tekrar Donald Trump'ın ABD başkanlığına aday olması önlenmeye çalışılıyor. Önemli bir delil bulunamadı kendisi aleyhinde." dedi.

            BİDEN'LA İLGİLİ İDDİALARA SORUŞTURMA YOK
            Biden'ın skandallarına karşı bir operasyon yapılmadığına dikkat çeken Tanyeri, "Ancak şimdi burada FBI – CIA gibi ABD'nin istihbarat kuruluşlarında genel olarak ABD'nin derin devleti ABD'de seçilen demokratik temsilcilerin dışında başka bir takım güçlerin kontrolünde olan kurumlar bunlar. Bunların elindedir. Dolayısıyla Başkan Trump'ın oraya herhangi birisini ataması çok da fark etmiyor. FBI'ın elinde Biden ve onun oğlu ile ilgili görüntüler var. Biden ile ilgili yolsuzluk iddiaları var. Oğluyla ilgili kamuoyuna açıklanamayacak utanç verici bir takım görüntüler var. Özellikle küçük yaştaki kızlarla alakalı. Bütün bunlar FBI'ın elinde de tek bir arama soruşturmaya dönüşme durumu gerçekleşmedi. Burada gerek FBI'ın elindeki yetkiler gerekse de ABD Adalet Bakanlığı'nın tutumu önemli. Bu tamamen siyasi bir linç girişimi." ifadelerini kullandı.

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