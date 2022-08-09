ABD'de Trump'a karşı yapılan FBI baskınının perde arkası deşifre oldu! Ceketini giyemeyen Biden'ın çaresizliği perdeleniyor

MUHALİFLER: BİR DÖNEM DAHA BAŞKANLIK YAPAMAZ

ABD Başkanı, daha önce uçağa binerken 3 kez düşmüştü. Muhalifler, Biden'ın bir dönem daha başkanlık yapacak durumda olmadığına inanıyor.

FBI ekiplerinin Trump'a yaptığı baskınla ilgili ABD'de New York kentinden bulunan gazeteci Mustafa Tanyeri, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, "Burada gerek FBI'ın elindeki yetkiler gerekse de ABD Adalet Bakanlığı'nın tutumu önemli. Bu tamamen siyasi bir linç girişimi." dedi.