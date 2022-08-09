ABD'de Trump'a karşı yapılan FBI baskınının perde arkası deşifre oldu! Ceketini giyemeyen Biden'ın çaresizliği perdeleniyor

FBI'ın eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evine yaptığı baskın sonrası kameralara yansıyan Biden'ın görüntüleri Amerika'daki seçim hesaplarını bir kez daha ortaya koydu.
ABD'nin 79 yaşındaki Başkanı Joe Biden, zaman zaman yaşadığı aksaklıklarla konuşuluyor. Biden, ilerleyen yaşına rağmen, 2024'te düzenlenecek başkanlık seçimleri için şimdiden bir dönem daha aday olup, seçilmenin hesaplarını yapıyor.
BİDEN CEKETİNİ GİYEMEDİ
Selden etkilenen Kentucky ziyaretinin ardından Beyaz Saray'a dönen Biden, helikopterden indikten sonra ceketini giymeye çalıştı.
Biden, bir süre ceketini giymek için denemelerde bulunsa da tek başına başaramadı.