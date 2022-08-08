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    • Dünya
    • 09.08.2022 03:06
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    • 09.08.2022 06:32
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    FBI eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida’da bulunan Mar-A-Lago malikanesine baskın yaptı

    Son dakika haberine göre, FBI Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida’da bulunan Mar-A-Lago malikanesinde arama yaptı. Konuyla ilgili açıklama yapan Donald Trump, FBI ajanlarının mülkünde bulunan bir kasayı kırdığını iddia ettiği ve ilgili devlet kurumlarıyla yapılan çalışma ve iş birliğinden sonra evinde yapılan bu baskının gerekli ve uygun olmadığını belirtti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    FBI’dan eski ABD Başkanı Trump’a baskın

    Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da bulunan Mar-A-Lago malikanesinin dün Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları tarafından arandığını duyurdu.



    TRUMP'TAN YAZILI AÇIKLAMA


    Trump, yazılı açıklamasında, "Florida, Palm Beach'teki güzel evim Mar-A-Lago şu anda kuşatma altında, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi, bu milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD Başkanının başına böyle bir şey gelmedi." ifadelerini paylaştı.



    FBI ajanlarının mülkünde bulunan bir kasayı kırdığını iddia eden Trump, "İlgili devlet kurumlarıyla yapılan çalışma ve iş birliğinden sonra evime yapılan bu habersiz baskın gerekli veya uygun değildir." değerlendirmesinde bulundu.



        Associated Press, konudan bilgisi bulunan kişilere dayanarak, FBI aramasının, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğunu belirtti.



        GİZLİ KAYIT İDDİASI
        Adalet Bakanlığının, bu yılın başlarında Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi tarafından Mar-A-Lago'dan alınan 15 kutu belgenin içinden çıkan gizli kayıtların varlığını araştırdığı kaydedildi.



        Federal yasaların, gizli devlet belgelerinin yasalarca belirlenmiş yetkili yerlerden dışarı çıkarılmasını yasakladığı bilgisi paylaşıldı.

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