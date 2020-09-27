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    • 28.09.2020 06:48
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    Son dakika: basınından bomba iddia: Trump 10 yıl hiç vergi ödememiş

    Son dakika haberine göre, gazetesi, Başkanı 'ın 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediğini, 2016 ve 2017 yıllarında ise sadece 750'şer dolar vergi ödediğini yazdı.

    AA
    Bomba iddia: 10 yıl hiç vergi ödememiş

    Başkanı 'ın uzun süredir tartışma konusu olan vergi kayıtlarını ele geçiren gazete, Trump'ın ödemesi gereken milyonlarca dolar borcu olduğu ve mülklerinin zarar ettiğini iddia etti.


    2016 VE 2017 YILLARINDA İSE SADECE 750'ŞER DOLAR VERGİ
    Trump'ın şirketlerinin zararının karından daha fazla olduğu gerekçesiyle 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediği iddia edilen haberde, 2016 ve 2017 yıllarında ise sadece 750'şer dolar vergi ödediği belirtildi.


    ABD Başkanı Trump ise 'ın haberini yalanlayarak ''Tamamen uydurma haber.'' değerlendirmesinde bulundu.

    Ne kadar vergi ödediği yönündeki soruları yanıtlamayan Trump, vergi beyanının şu an denetimde olduğunu ve denetimin tamamlanmasının ardından vergi kayıtlarını açıklayacağını ifade etti.

    Trump, eski ABD başkanlarının aksine ve Demokratların çağrılarına rağmen vergi beyanlarını açıklamıyor.

    ABD'de başkan adaylarının lerden önce vergi iadesiyle ilgili belgelerini kamuoyuyla paylaşmaları konusunda yasal bir zorunluluk bulunmamasına karşın 1976'dan beri tüm başkan adayları seçimlerden önce vergi beyannamelerini açıklamıştı.

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