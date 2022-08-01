Kinder’de yasak sürüyor! Hepsi imha edildi

İNGİLTERE'DE TOPLAM 101 VAKA KAYDEDİLDİ

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından Mayıs ayında yayınlanan son bildiride, İngiltere'de salmonella bakterisiyle bağlantılı 101 vaka olduğu ve vakaların çoğunluğunun 5 yaşın altındaki çocuklardan oluştuğunu belirtmişti. UKHSA, salmonella bakterisinin belirtileri arasında mide bulantısı, ishal, kusma, karın krampları, yüksek ateş, yorgun hissetme ve titreme gibi belirtilerin olduğunu duyurmuştu.

UKHSA, salmonella bakterisi endişeleri nedeniyle insanlara kendini korumaları için bol sıvı tüketmelerini tavsiye etti. Salmonellanın insanlar arasında bulaşıcı olabileceğini belirten UKHSA, bu nedenle enfekte olunması durumunda iyi hijyen uygulamanın önemli olduğunu vurguladı. Salmonella bakterisinin belirtilerinin özellikle bağışıklık sistemi gelişmemiş küçük çocuklarda daha şiddetli olabileceğini aktaran UKHSA, "Salmonella bakterisi insandan insana yayılabilir, bu nedenle etkilenen herkes ellerini iyice yıkamak ve semptomları varsa, mümkünse başkalarının yiyeceklerine dokunmaktan kaçınmak gibi hijyen kurallarına uymalıdır" ifadelerine yer verdi.

Gıda Standartları Ajansı ve Ferrero çikolata fabrikası, bu ürünlerin her bir versiyonunun potansiyel bir tehdit olmadığına dikkat etmenin önemli olduğunu belirtirken, risk oluşturan ürünlerin 11 Temmuz ve 7 Ekim 2022 son kullanma tarihleri arasında olduğunu belirtmişti.