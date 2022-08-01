Kinder’de yasak sürüyor! Hepsi imha edildi

İtalya merkezli Ferrero çikolata fabrikasının ürünlerinden bazılarında salmonella bakterisine rastlanmasının ardından, Nisan ayında ürünler İngiltere'deki marketlerin raflarından kaldırıldı. Belçika'nın Arlon şehrindeki fabrikada üretilen ürünlerin marketlerden çekilmesinden bu yana İngiltere'de sürpriz yumurta şeklindeki çikolataların satışı yapılmıyor.
İngiltere'deki bazı marketler bakteri şüphesi olmayan Ferrero çikolatalarının satışlarına devam ederken bazıları ise tedbir amacıyla tüm Ferrero çikolatalarını satıştan kaldırdı. Yetkililer, yeni ürünlerin ne zaman piyasaya sürüleceğini henüz bilmediklerini söyledi.
"NİSAN AYINDA ÜRÜNLERİN KESİNLİKLE SATILMAMASI GEREKTİĞİ SÖYLENDİ"
İngiltere'nin Başkenti Londra'da bulunan Robin Food Marketinin Müdürü Cansu Özdemir, Ferrero çikolata fabrikasının yetkililerinden alınan ilk uyarıların ürünlerin tüketilmemesi üzerine yalnızca "tavsiye" niteliğinde olduğunu söylerken, kısa bir süre sonra Gıda Standartları Ajansı'ndan (FSA), "ürünlerin kesinlikle satılmaması" gerektiği hakkında uyarı aldıklarını söyledi. Özdemir yaptığı açıklamada, "Bizim için süreç Nisan ayında başladı. Firmadan yapılan bir uyarıyla konuyu öğrendik. Uyarıda, 'Belçika'nın Arlon şehrindeki fabrikamızda üretilen sürpriz yumurta ürününde salmonella bakterisi şüphesi mevcut. Fabrikamızdan çıkan ürünler test yapılarak piyasaya sürülüyor olsa da bazı şüpheli vakalar olduğu için bu ürünlerin tüketilmesini tavsiye etmiyoruz' şeklinde ifadeler yer aldı. İlk olarak bu tamamen tavsiye niteliğindeydi. Ancak 1 gün sonra firma, Belçika'daki fabrikamızdan çıkan sürpriz yumurtalar bu kategoriye giriyor diye bir uyarı daha yayınladı. Bu ürünlerin tüketilmemesi ve elinde bulunduranların iade etmesi istendi. Daha sonra 8 Nisan'da FSA'dan aldığımız uyarıda ise ürünlerin kesinlikle satılmaması ve tüketilmemesi gerektiği söylendi" dedi.
"GÜVENLİ OLDUĞUNDAN EMİN OLUNCAYA KADAR TÜM FERRERO ÜRÜNLERİNİ KALDIRDIK"
Yetkililerin Ferrero ürünlerinin geri çekilmesi çağrısıyla beraber markaya ait tüm çikolataların satıştan kaldırmaya karar verdiklerini söyleyen Özdemir, "Haberleri ilk duyduğumuz anda geçici olarak stoktan çektiğimiz ürünleri daha sonra FSA'dan gelen uyarıyla tamamen kaldırdık. Sadece bakteri şüphesi olan ürünlerle sınırlı kalmayarak, süreci gözlemleyip Ferrero ürünlerinin güvenliğinden emin oluncaya kadar tüm ürünleri bekletmek istedik" şeklinde konuştu.