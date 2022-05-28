Salmonella virüsü Kinder çikolatalarına nasıl bulaştı? Skandalın ardından fabrikadan açıklama geldi

Salmonella virüsü tespit edilen Kinder çikolatalarının üreticisi Ferrero'nun Fransa'daki Genel Müdürü Nicolas Neykov, sağlık skandalının başlamasından bu yana ilk kez konuştu.
Fransız Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamasında, virüsün ortaya çıktığı Belçika'daki Arlon fabrikasına nasıl girdiğini tespit ettiklerini söyleyen Nicolas Neykov, yapılan incelemede, bulaşın fabrikadaki süt yağı tankında bulunan bir filtreden kaynaklandığını belirtti:
"Virüs oraya ya daha önce virüs bulaşmış ham maddeler aracılığıyla ulaştı ya da çalışanlar tarafından bulaştırıldı."
"FABRİKAYI KAPATMIŞTIK, TESTLER NEGATİF ÇIKINCA YENİDEN AÇTIK"
Firma, salmonellanın ilk kez tespit edildiği 15 Aralık'ta Arlon fabrikası kapatılmadığı için çok eleştirilmişti.
Neykov fabrikanın kapatıldığını savundu.
"15 Aralık'ta tüm üretim hatlarını durdurduk, üretilenleri attık. İlerleyen günlerde yapılan tüm testlerimiz negatif çıktı, bu nedenle de fabrikayı yeniden açtık."
"SON 20 YILIN EN BÜYÜK ÜRÜN GERİ ÇAĞIRMASI"
Çok fazla ürün toplattıklarına dikkati çeken Neykov, bunun, son yirmi yılın en büyük "ürün geri çağırması" olduğunu dile getirdi.
Sadece Fransa'da 3 bin tondan fazla Kinder ürünü piyasadan çekildi.