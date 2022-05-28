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    • Dünya
    • 28.05.2022 09:34
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    • 28.05.2022 10:00
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    Salmonella virüsü Kinder çikolatalarına nasıl bulaştı? Skandalın ardından fabrikadan açıklama geldi

    Dünyanın konuştuğu gıda teröründe son dakika... Kinder çikolatalarının üreticisi Ferrero markasından ilk açıklama geldi. Avrupa'daki pek çok ülkeye yayılarak 100'den fazla çocuğa bulaşan salmonella virüsünün kaynağı belli oldu. Virüsün fabrikaya salmonella bulunan ham madde yoluyla girdiği ortaya çıktı. Öte yandan En fazla çikolata satışının yapıldığı Paskalya döneminde, firmanın cirosunun yüzde 40'ını kaybetti ve yıl sonundaki kayıp on milyonlarca euro civarında olacak. Tüketicilerin yüzde 60'ının artık bu markaya güven duymuyor. Sağlık skandalında, 81'i sadece Fransa'da olmak üzere 100'den fazla çocuğa salmonella virüsü bulaşmıştı.

    Virüsü Kinder çikolatalarına nasıl bulaştı?

    Salmonella virüsü tespit edilen Kinder çikolatalarının üreticisi Ferrero'nun Fransa'daki Genel Müdürü Nicolas Neykov, sağlık skandalının başlamasından bu yana ilk kez konuştu.

    Fransız Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamasında, virüsün ortaya çıktığı Belçika'daki Arlon fabrikasına nasıl girdiğini tespit ettiklerini söyleyen Nicolas Neykov, yapılan incelemede, bulaşın fabrikadaki süt yağı tankında bulunan bir filtreden kaynaklandığını belirtti:

    "Virüs oraya ya daha önce virüs bulaşmış ham maddeler aracılığıyla ulaştı ya da çalışanlar tarafından bulaştırıldı."

    "FABRİKAYI KAPATMIŞTIK, TESTLER NEGATİF ÇIKINCA YENİDEN AÇTIK"
    Firma, salmonellanın ilk kez tespit edildiği 15 Aralık'ta Arlon fabrikası kapatılmadığı için çok eleştirilmişti.

    Neykov fabrikanın kapatıldığını savundu.

    "15 Aralık'ta tüm üretim hatlarını durdurduk, üretilenleri attık. İlerleyen günlerde yapılan tüm testlerimiz negatif çıktı, bu nedenle de fabrikayı yeniden açtık."

    "SON 20 YILIN EN BÜYÜK ÜRÜN GERİ ÇAĞIRMASI"
    Çok fazla ürün toplattıklarına dikkati çeken Neykov, bunun, son yirmi yılın en büyük "ürün geri çağırması" olduğunu dile getirdi.

    Sadece Fransa'da 3 bin tondan fazla Kinder ürünü piyasadan çekildi.

        "TÜKETİCİLERİN YÜZDE 60'I ARTIK BU MARKAYA GÜVEN DUYMUYOR"
        En fazla çikolata satışının yapıldığı Paskalya döneminde, firmanın cirosunun yüzde 40'ını kaybetti ve yıl sonundaki kayıp on milyonlarca euro civarında olacak.

        Tüketicilerin yüzde 60'ının artık bu markaya güven duymuyor.

        Sağlık skandalında, 81'i sadece Fransa'da olmak üzere 100'den fazla çocuğa salmonella virüsü bulaşmıştı.

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