İngiltere'de yeniden salmonella alarmı! O ürünler toplatıldı! Sakın bunları yemeyin...
Geçtiğimiz haftalarda Kinder ve Nestle gibi iki markanın ürünlerinde çıkan salmonella bakterisi, başta İngiltere olmak üzere birçok ülkede krize neden olmuştu. İshal, kusma ve ateş gibi şikayetlerle kendini gösteren salmonella kabusu yeniden hortladı. İngiltere'nin en büyük süpermarket ve gıda zincirleri bazı ürünleri raflardan kaldırdı.
12.05.2022 15:22 - Son Güncelleme: 12.05.2022 15:22
Kinder çikolata ve Nestle'de çıkan salmonella bakterisi kabusu yeniden hortladı. Daha önce 11 ülkede 151 kişiye bulaşan salmonella bakterisi, İngiltere'yi alarma geçirdi. Bu kez tavuklu ürünler, rastlanılan salmonella bakterisi nedeniyle toplatıldı.
East Yorkshire gıda fabrikasında tespit edilen salmonella bakterisi nedeniyle ülkenin en büyük süpermarketleri ve gıda zincirlerinde pişmiş kümes hayvanı ürünlerinin bir kısmının satışı durduruldu.
Günde 160 ton pişmiş tavuk üreten bir fabrikada 'rutin bir iç denetim' sırasında salmonella bakterisinin tespit edildiği bildirildi.
BİNLERCE TON GIDA ÇÖPE ATILDI
11, 12 ve 13 Mayıs tarihlerinde kullanılan ürünlerde salmonella tespit edildiği ve binlerce ton gıdanın çöpe atıldığı duyuruldu.