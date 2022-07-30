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    • Dünya
    • 30.07.2022 21:45
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    • 30.07.2022 22:24
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    Son dakika: Gafları ve unutkanlıklarıyla gündemde olan ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi tekrar pozitif çıktı

    Son dakika haberine göre, ABD Başkanı Joe Bıden'ın koronavirüs testi tekrar pozitif çıktı. Bıden'ın koronavirüs nedenyile tekrar karantinaya alınacağı bildirildi.

    Joe Biden’ın koronavirüs testi tekrar pozitif çıktı!

    Son dakika haberine göre, ABD Başkanı Joe Bıden'ın koronavirüs testi tekrar pozitif çıktı. Bıden'ın koronavirüs nedenyile tekrar karantinaya alınacağı bildirildi.



    ABD Başkanı Joe Biden, 21 Temmuz'da corona virüsüne yakalanmış ve kendisini izole etmişti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden'ın bugünkü corona virüsü testi pozitif çıktı. Semptom göstermediği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Biden'ın izolasyon sürecinin devam edeceği açıklandı.



    BIDEN'DAN AÇIKLAMA
    Biden, testinin pozitif çıkmasıyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Bugün corona virüsü testim yeniden pozitif çıktı. Çok küçük bir azınlıkta buna rastlanıyor. Hiçbir belirtim yok ama etrafımdakilerin güvenliği için kendimi tecrit edeceğim. Hâlâ çalışıyorum ve yakında tekrar yola devam edeceğim.



        DAHA ÖNCEDE KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI
        Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19'a yakalandığını ve hafif belirtiler gösterdiğini duyurmuştu.Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah Başkan Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Kendisi, tamamen aşılı ve 2 kez destek dozunu da oldu, hafif belirtiler gösteriyor." ifadesini kullandı.


        Biden'ın, ABD Hastalık ve Kontrol Merkezlerinin (CDC) talimatları gereği, Beyaz Saray'da karantinaya gireceğini ve tüm işlerini uzaktan yöneteceğini belirten Jean-Pierre, Biden'ın bugünkü toplantılara da Zoom üzerinden ya da telefonla katılacağını aktarmıştı.Jean-Pierre, Biden'ın en son 19 Temmuz'da test yaptırdığını ve sonucunun negatif çıkmıştı.

        KANSER İDDİALARI
        İklim değişikliği konu başlıklı konuşmasını yapmak üzere mikrafonların başına geçen ABD Başkanı, "Ben ve birlikte büyüdüğüm birçok insan kanser hastasıyız." ifadelerini kullandı.



        GAF MI, KANSER Mİ?
        ABD'deki bir kesim Biden'ın kanser olduğunu açıkladığını ifade ederken, diğer kesim ise yine bir gafta bulunduğunu düşünüyor.

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        Haberler Dünya Son dakika: Gafları ve unutkanlıklarıyla gündemde olan ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi tekrar pozitif çıktı
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