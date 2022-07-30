Son dakika: Gafları ve unutkanlıklarıyla gündemde olan ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi tekrar pozitif çıktı





DAHA ÖNCEDE KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19'a yakalandığını ve hafif belirtiler gösterdiğini duyurmuştu.Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah Başkan Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Kendisi, tamamen aşılı ve 2 kez destek dozunu da oldu, hafif belirtiler gösteriyor." ifadesini kullandı.



Biden'ın, ABD Hastalık ve Kontrol Merkezlerinin (CDC) talimatları gereği, Beyaz Saray'da karantinaya gireceğini ve tüm işlerini uzaktan yöneteceğini belirten Jean-Pierre, Biden'ın bugünkü toplantılara da Zoom üzerinden ya da telefonla katılacağını aktarmıştı.Jean-Pierre, Biden'ın en son 19 Temmuz'da test yaptırdığını ve sonucunun negatif çıkmıştı.

KANSER İDDİALARI

İklim değişikliği konu başlıklı konuşmasını yapmak üzere mikrafonların başına geçen ABD Başkanı, "Ben ve birlikte büyüdüğüm birçok insan kanser hastasıyız." ifadelerini kullandı.