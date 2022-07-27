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    • Dünya
    • 27.07.2022 17:57
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    • 27.07.2022 18:14
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    Koronavirüse yakalanan 79 yaşındaki ABD Başkanı Biden'dan haber var! Doktorları son durumunu açıkladı

    Kanser olduğuna dair iddialar ile gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, koronavirüse yakalanmış ve belirli bir süre istirahate çekilmişti. Son zamanlarda unutkanlıkları ve bomba gafları ile ismi anılan 79 yaşındaki Biden'ın koronavirüs testi negatife döndü.

    Koronavirüse yakalanan Biden’dan haber var!

    Gafları ve unutkanlıkları ile gündem olan ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde iklim değişikliği ile ilgili yaptığı konuşmada "Ben ve birlikte büyüdüğüm birçok insan kanser hastasıyız" ifadelerini kullanmış, bu sözler Biden'ın kanser olduğunu iddialarını gündeme getirmişti.

    ABD Başkanı'nın gündem olan bu sözlerine ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın geçmiş yıllarda atlattığı cilt kanserine atıfta bulunduğuna dikkat çekilmiş, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirilmişti.



    KORONAVİRÜSE YAKALANAN BİDEN'DAN HABER VAR
    Bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı. Yaklaşık 5 gündür istirahate çekilen 79 yaşındaki Biden'ın testi negatife döndü.




    Doktorları Biden'ın dün akşam ve bu sabah test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

    GÖREVİNE YERİNE GETİREMEYECEK KADAR YAŞLI!
    Son olarak koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Joe Biden, gafları, unutkanlıkları ve hatalarıyla da sürekli manşet oluyor.

    Bazı kesimler Biden'ın görevine yerine getiremeyecek seviyede yaşlı olduğuna dikkat çekiyor.

        Tüm bu gelişmeler ışığında ABD Başkanı'nın göreve geldiğinden bu yana imza attığı gafları ve skandalları sizler için derledik;

        PROMPTERIN AZİZLİĞİNE UĞRADI
        Basın toplantılarında uyuya kalan ve geçtiğimiz günlerde kendisine talimatlar verildiği anlaşılan ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde prompterın azizliğine uğradı.

        Biden konuşma yaptığı sırada prompterda bulunan 'Alıntıyı sonlandır' 'Satırı tekrarla' şeklindeki notlarını da yanlışlıkla okudu.

        BOŞLUKLA SELAMLAŞTI
        Geçen hafta İsrail'de bulunan Biden, çok konuşulacak bir harekete imza atmış ve boşlukla selamlaşmıştı.

        BAŞKAN KAMALA HARRİS
        Sık sık yaşadığı unutkanlıklar ve gaflarla gündeme gelen ABD Başkanı Biden, Güney Carolina Eyalet Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, aylar önce Başkan Yardımcısı Kamala Harris üzerinden yaptığı bir gafı tekrarladı.

        Biden, kürsüde konuştuğu sırada Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e yeniden "Başkan" diye hitap ederek, "Şaka bir yana, elbette Başkan Harris gururlu bir Howard mezunudur" ifadelerini kullandı.



            KAYBETTİĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜ MASKE CEBİNDEN ÇIKTI!
            Georgia eyaletinde bir konuşma gerçekleştireceği sırada ABD Başkanı Biden, 30 saniye kadar bir süre maskesini aradı.

            Biden, aradığı maskeyi sonunda cebinde buldu.



            Kayda alınan görüntülerde Biden'ın ayrıca "Maskem nerede?" dediği de duyuluyor.



            ÜÇ KEZ YERE KAPAKLANDI
            78 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın uçak merdiveni basamaklarını çıkarken üç kez dengesini kaybetmesi geniş yankı uyandırmıştı.

            Beyaz Saray olayı "şiddetli rüzgara" bağlarken, Biden sosyal medyada alay konusu oldu.



            KALEMLE CEBELLEŞTİ!
            Joe Biden, icraatıyla değil sakarlıklarıyla gündeme oturuyor...

            Biden, 4 yeni kararnameye imza attığı kalemi bir türlü cebine koyamadı. O anlar kameralar tarafından kaydedilirken Joe Biden daha sonra kalemi pantolon cebine iliştirdi.



                PUTİN'E 'KLUTİN' DEDİ
                Biden, Beyaz Saray'ın YouTube hesabında gündemi değerlendirdiği sırada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 'Başkan Putin' yerine "Başkan Klutin dedi.

                Sosyal medyanın diline düşen Biden'ın gafı tepkilere neden oldu.

                ABD'DE BAŞKAN KİM?
                Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen bir Kabine toplantısı sonrası ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oturuş şekli ise dikkatlerden kaçmadı.

                Başkan Biden ile aynı hizada oturması ve bacak bacak üzerine atması 'ABD başkan kim?' sorusunu akıllara getirdi?

                KAMALA HARRIS ABD'NİN BAŞKANI MI OLACAK?
                Joe Biden ABD'nin başkan adayı Kamala Harris ise başkan yardımcısı adayı olduğu günden bu yana Harris'in adı ABD Başkanı olarak anılıyor. Bunun altında yatan neden ise Biden'ın ilerlemiş yaşı. Joe Biden mitingleri esnasında ayakta durmakta ve yürümekte zorlanınca bu iddia daha yüksek sesle dillendirilir olmuştu.

                ABD yasalarına göre ABD Başkanı'nın göreve devam edemeyecek halde olması ve koltuğundan çekilmesi halinde ABD Başkan Yardımcısı ABD Başkanı olarak Oval Ofis'e geçiyor.

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