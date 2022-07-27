Koronavirüse yakalanan 79 yaşındaki ABD Başkanı Biden'dan haber var! Doktorları son durumunu açıkladı

Gafları ve unutkanlıkları ile gündem olan ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde iklim değişikliği ile ilgili yaptığı konuşmada "Ben ve birlikte büyüdüğüm birçok insan kanser hastasıyız" ifadelerini kullanmış, bu sözler Biden'ın kanser olduğunu iddialarını gündeme getirmişti.
ABD Başkanı'nın gündem olan bu sözlerine ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın geçmiş yıllarda atlattığı cilt kanserine atıfta bulunduğuna dikkat çekilmiş, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirilmişti.
KORONAVİRÜSE YAKALANAN BİDEN'DAN HABER VAR
Bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı. Yaklaşık 5 gündür istirahate çekilen 79 yaşındaki Biden'ın testi negatife döndü.
Doktorları Biden'ın dün akşam ve bu sabah test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.
GÖREVİNE YERİNE GETİREMEYECEK KADAR YAŞLI!
Son olarak koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Joe Biden, gafları, unutkanlıkları ve hatalarıyla da sürekli manşet oluyor.
Bazı kesimler Biden'ın görevine yerine getiremeyecek seviyede yaşlı olduğuna dikkat çekiyor.