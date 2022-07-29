Ukrayna Rusya'yı, Rusya Ukrayna'yı suçladı: Ukraynalı esirlerin kaldığı Olenivka cezaevi bombalandı





Rusya'nın, Ukraynalı esirlerin kaldığı Olenivka cezaevini bombaladığını savunan Kuleba, "Ukraynalı askerlerin Azovstal'dan tahliyesini kolaylaştıran BM'yi, Rusya'yı Olenivka cezaevini bombaladığı için şiddetle kınamaya ve bu iğrenç suçun tüm gerçeklerini ortaya çıkarmak için bölgeyi ziyaret etmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Kuleba, Uluslararası Kızılhaç Komitesini de (ICRC) Ukraynalı esirlerin durumlarını kontrol etmeye çağırdı.