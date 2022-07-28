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Rahip rahibe bunu yapar mı! Rusya - Ukrayna savaşı din adamlarını birbirine düşürdü: Haç ile vurdu

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sebebiyle 2018'de Moskova Patrikliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Kiev Patrikhanesi'nde görevli iki rahip Ukraynalı askerin cenazesinde birbirine girdi. Rus yanlısı rahip, kilisenin başrahibi Mihail Vasilyuk'a haç ile saldırdı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. İşte tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...

28.07.2022 21:06 - Son Güncelleme: 28.07.2022 21:13
Rahip rahibe bunu yapar mı! Rusya - Ukrayna savaşı din adamlarını birbirine düşürdü: Haç ile vurdu

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken yüksek tansiyon kiliseye sıçardı...

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Rahip rahibe bunu yapar mı! Rusya - Ukrayna savaşı din adamlarını birbirine düşürdü: Haç ile vurdu

Vinnitsa bölgesindeki Tomashpil kentine bağlı Yalanets köyünde bulunan kilisede Rus güçleri ile çatışmalar sırasında hayatını kaybeden Ukraynalı asker için düzenlenen cenaze töreninde kilisenin Başrahibi Mihail Vasilyuk, Rusya'nın saldırılarını eleştiren bir konuşma yaptı.

Rahip rahibe bunu yapar mı! Rusya - Ukrayna savaşı din adamlarını birbirine düşürdü: Haç ile vurdu

Vasilyuk'un konuşmasında "Kremlin rejimi savaş suçu işliyor" sözleri nedeniyle törene katılan bazı kişiler rahibe tepki gösterdi.

Rahip rahibe bunu yapar mı! Rusya - Ukrayna savaşı din adamlarını birbirine düşürdü: Haç ile vurdu

Moskova Patrikhanesi'ne bağlılığını ilan eden Rus yanlısı başka bir rahip, askerin tabutunun başından ayrılarak kürsüye yürüdü.

Rahip rahibe bunu yapar mı! Rusya - Ukrayna savaşı din adamlarını birbirine düşürdü: Haç ile vurdu

BOYNUNDAKİ HAÇLA SALDIRDI
Boynunda bulunan hacı eline alarak kürsüdeki Vasilyuk'a saldıran Rus yanlısı rahip, törendeki askerler tarafından engellendi. Vasilyuk ise kendisine saldıran Rusya yanlısı rahibi iterek karşılık verdi.

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