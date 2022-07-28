Rahip rahibe bunu yapar mı! Rusya - Ukrayna savaşı din adamlarını birbirine düşürdü: Haç ile vurdu

Vinnitsa bölgesindeki Tomashpil kentine bağlı Yalanets köyünde bulunan kilisede Rus güçleri ile çatışmalar sırasında hayatını kaybeden Ukraynalı asker için düzenlenen cenaze töreninde kilisenin Başrahibi Mihail Vasilyuk, Rusya'nın saldırılarını eleştiren bir konuşma yaptı.