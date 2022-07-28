Rahip rahibe bunu yapar mı! Rusya - Ukrayna savaşı din adamlarını birbirine düşürdü: Haç ile vurdu
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sebebiyle 2018'de Moskova Patrikliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Kiev Patrikhanesi'nde görevli iki rahip Ukraynalı askerin cenazesinde birbirine girdi. Rus yanlısı rahip, kilisenin başrahibi Mihail Vasilyuk'a haç ile saldırdı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. İşte tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...
28.07.2022 21:06 - Son Güncelleme: 28.07.2022 21:13
Vinnitsa bölgesindeki Tomashpil kentine bağlı Yalanets köyünde bulunan kilisede Rus güçleri ile çatışmalar sırasında hayatını kaybeden Ukraynalı asker için düzenlenen cenaze töreninde kilisenin Başrahibi Mihail Vasilyuk, Rusya'nın saldırılarını eleştiren bir konuşma yaptı.
Moskova Patrikhanesi'ne bağlılığını ilan eden Rus yanlısı başka bir rahip, askerin tabutunun başından ayrılarak kürsüye yürüdü.