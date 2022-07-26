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Türkiye'den doğalgazda tarihi adım! Avrupa'nın en büyüğü

Dünya doğalgaz sıkıntısı çekerken Türkiye'den üst üste hamleler gelmeye devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tamamlandığında Avrupa'daki en büyük tesis olma özelliğini kazanacak Silivri Yer Altı Doğal Gaz Deposunun yüzde 82'sini doldurduklarını belirterek, "Tuz Gölü'ndeki deponun da tamamını doldurduk. Kışa depolarımız tam dolu bir şekilde girmiş olacağız" dedi.

26.07.2022 11:30 - Son Güncelleme: 26.07.2022 11:30
Türkiye’den doğalgazda tarihi adım! Avrupa’nın en büyüğü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama tesisi Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisinde incelemelerde bulundu. Dönmez, tesisin doğal gaz depolama kapasitesinin artırılması çalışmalarına ilişkin yerinden bilgi aldı.

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Türkiye’den doğalgazda tarihi adım! Avrupa’nın en büyüğü

Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmasında, enerji arz güvenliği için kritik sayılan projelerden bir tanesini daha hayata geçirdiklerini belirterek, "Halihazırda Silivri Doğal Gaz Depomuz 3,2 milyar metreküplük depolama hacmine sahip. Bu yapacağımız çalışmalarla buradaki kapasiteyi 4,6 milyar metreküpe çıkaracağız. Geri üretim kapasitesini de günlük 28 milyon metreküpten 75 milyon metreküpe ulaştırmış olacağız" dedi.

Türkiye’den doğalgazda tarihi adım! Avrupa’nın en büyüğü

"TESİS, SAHASINDA AVRUPA'DAKİ EN BÜYÜK TESİS OLMA ÖZELLİĞİNİ KAZANACAK"
Dönmez, Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisine ilişkin açıklamasına şöyle devam etti:
"Bu tesis, sahasında Avrupa'daki en büyük tesis olma özelliğini kazanacak bu çalışmamız tamamlandığında, yeraltı depolarında ve denizde, biliyorsunuz buradaki çalışmaların büyük bir kısmını da denizde yürütüyoruz.

Türkiye’den doğalgazda tarihi adım! Avrupa’nın en büyüğü

Orada tam 18 tane Marmara'nın altına kuyu açtık yer altındaki bu depoya ulaşmak, bu deponun kapasitesini genişletebilmek için. Hummalı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Hedefimiz, bu yıl içerisinde burayı işletmeye almak."

Türkiye’den doğalgazda tarihi adım! Avrupa’nın en büyüğü

Tuz Gölü'nde bir başka projenin daha devam ettiğini hatırlatan Dönmez, "Orada da şu anda halihazırda çalışan 1,2 milyar metreküplük bir depo sahamız var. Oradaki çalışmalar da 1,5-2 yıl içerisinde tamamlanacak. Oradaki kapasitemiz de 5,4 milyar metreküpe ulaşacak" diye konuştu.

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