Türkiye’den doğalgazda tarihi adım! Avrupa’nın en büyüğü

Tuz Gölü'nde bir başka projenin daha devam ettiğini hatırlatan Dönmez, "Orada da şu anda halihazırda çalışan 1,2 milyar metreküplük bir depo sahamız var. Oradaki çalışmalar da 1,5-2 yıl içerisinde tamamlanacak. Oradaki kapasitemiz de 5,4 milyar metreküpe ulaşacak" diye konuştu.

