AVRUPA'DA ENERJİ KRİZİ: Almanya'da tasarruf çağrıları peşe peşe geliyor AB liderleri gaz arayışı için tura çıktı! Azerbaycan gazı Türkiye'nin önemini artırdı

TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ

Azerbaycan'dan AB'ye doğal gaz akışında Türkiye'nin kritik payı bir kez daha ortaya çıktı. Azerbaycan'dan AB'ye giden Güney Gaz Koridoru'nun Türkiye topraklarından geçmesi Avrupa'nın enerji krizinde Türkiye'nin ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu bir kez daha sergiliyor.

Azerbaycan'dan Avrupa'ya gaz taşıyan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ile Türkiye, AB için kilit bir rol mü oynuyor? Yaşanan gaz krizinin Türkiye'ye etkileri ne olur? Avrupa için tehlike çanları çalıyor mu? Merak edilen bu soruları Kocaeli Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Yunus Furuncu cevapladı.