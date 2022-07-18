AVRUPA'DA ENERJİ KRİZİ: Almanya'da tasarruf çağrıları peşe peşe geliyor AB liderleri gaz arayışı için tura çıktı! Azerbaycan gazı Türkiye'nin önemini artırdı

Rus doğal gazına olan bağımlılığını azaltmak isteyen Avrupa Birliği (AB) enerjide alternatif planlar ve rotalar üzerine yoğunlaştı.
URSULA VON DER LEYEN BAKÜ'YE GİTTİ
AB, enerji kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile görüşmelerini hızlandırdı. Azerbaycan'dan yapılan doğal gaz ithalatını arrtırmayı hedefleyen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün başkent Bakü'ye gitti. Euronews Türkçe'de yer alan habere göre Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan bir belgede Bakü ile AB arasında teklif edilen anlaşma ile Güney Gaz Koridoru üzerinden birliğe gönderilecek olan doğal gaz akışının arttırılacağı ifade edildi.
AZERBAYCAN'DAN AVRUPA'YA GAZ 20 MİLYAR METREKÜPE ÇIKACAK
Belgede "Taraflar, ticari uygunluk ve piyasa talebi doğrultusunda, Güney Gaz Koridoru aracılığıyla 2027'ye kadar yıllık olarak en az 20 milyar metreküp gaz ile Avrupa Birliği'ne olan ihracat da dahil, ikili doğal gaz ticaretini desteklemek arzusundadır" denildi.