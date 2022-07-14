Biden yine boşlukla selamlaştı

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu ziyaretinin ilk durağı olan İsrail'de temaslarına devam ediyor.

Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı Konutuna gelen Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve eşi tarafından kırmızı halı ile karşılandı.