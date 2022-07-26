Yeşiller PKK yandaşlarının şovuna alet oldu: Taahhüt belgesi imzaladılar

YENİDEN MASAYA OTURACAKLAR

İki vekil, parti içinde taleplerin ele alınacağına ilişkin söz de verdi ve "Bir daha randevu ile gelin, görüşelim" dedi.

PKK yandaşları, bu ayın başında partinin Eş Genel Başkan Omid Nouripour'un Frankfurt'taki seçim bölge ofisini de basmış, 7 maddelik talepte bulunmuştu. Bu baskında da aynı talepler sıralandı.