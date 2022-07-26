Yeşiller PKK yandaşlarının şovuna alet oldu: Taahhüt belgesi imzaladılar

Almanya'da iktidar ortağı Yeşiller, yine PKK yandaşları ile masaya oturdu. Bu kez parti, antetli kağıt imzalayıp, PKK'ya, Türkiye aleyhtarı taahhütlerde bulundu.
İKİ VEKİL SÖZ VERDİ
PKK yandaşları Frankfurt'tan sonra Münih'te de Yeşiller Partisi'nin bürosunu bastı.
Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını durdurma adına yapıldığı ifade edilen baskında PKK yandaşları, Yeşiller Partisi Bavyera Başkanı Eva Lettenbauer ve Eyalet Milletvekili Gülseren Demirel ile masaya oturdu, taahhüt belgesi imzalattı.
İki vekil, istekleri yerine getireceklerine ilişkin söz verdi.
MUTLULUK DUYDULAR
Partini antetli kağıdındaki metinde şu ifadeler yer aldı:
Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki saldırılarını kınıyoruz. Saldırılar bir an önce sona ermeli. Talepler konusunda dayanışma gösteriyoruz. Federal Milletvekili Jamila Schaefer ile mevcut durumu, barış ve insan haklarına saygı önlemlerini görüşmek üzere toplantı yapmaktan mutluluk duyarız.
YENİDEN MASAYA OTURACAKLAR
İki vekil, parti içinde taleplerin ele alınacağına ilişkin söz de verdi ve "Bir daha randevu ile gelin, görüşelim" dedi.
PKK yandaşları, bu ayın başında partinin Eş Genel Başkan Omid Nouripour'un Frankfurt'taki seçim bölge ofisini de basmış, 7 maddelik talepte bulunmuştu. Bu baskında da aynı talepler sıralandı.