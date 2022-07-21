Yunanistan'ı Abdülhamid Han korkusu sardı: Türkiye Akdeniz'de doğalgaz buldu

"EN KÖTÜ SENARYO"

Haberde ayrıca, "Üçüncü ve en kötü senaryo, Abdülhamid Han'ın Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 2020 yazında ve sonbaharında taşındığı bölgeye taşınması olur." görüşü paylaşıldı.

"DOĞALGAZ SAHASININ OLASI VARLIĞI ANLAMINA GELİR"

Türkiye Petrolleri'nin, söz konusu bölgeye dair sismik verilere sahip olduğunu söylerek belirlenen hedeflerde sondaj başlatabileceği ihtimali hatırlatılarak, "Bu da bir doğalgaz sahasının olası varlığı anlamına gelir." ifadesi kullanıldı.