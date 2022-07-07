Yunan basınında Abdülhamid Han korkusu: Doğu Akdeniz'de meydan okumanın habercisi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından, adının Abdülhamid Han olacağı açıklanan, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisi ise Yunanistan'ı korkuttu. Yunan basınına konu olan Abdülhamid Han için "Doğu Akdeniz'de bir meydan okumanın habercisi" denildi.
07.07.2022 11:31 - Son Güncelleme: 07.07.2022 11:59
Mavi Vatan'da göreve hazırlanan Abdülhamid Han sondaj gemisinde yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindi.
Abdülhamid Han, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisi olmasıyla dikkat çekiyor.