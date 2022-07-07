Vav TV İzle
Haberler Dünya Yunan basınında Abdülhamid Han korkusu: Doğu Akdeniz'de meydan okumanın habercisi

Yunan basınında Abdülhamid Han korkusu: Doğu Akdeniz'de meydan okumanın habercisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından, adının Abdülhamid Han olacağı açıklanan, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisi ise Yunanistan'ı korkuttu. Yunan basınına konu olan Abdülhamid Han için "Doğu Akdeniz'de bir meydan okumanın habercisi" denildi.

07.07.2022 11:31 - Son Güncelleme: 07.07.2022 11:59
Yunan basınında Abdülhamid Han korkusu: Doğu Akdeniz’de meydan okumanın habercisi

Mavi Vatan'da göreve hazırlanan Abdülhamid Han sondaj gemisinde yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Abdülhamid Han, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisi olmasıyla dikkat çekiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yunan basınında Abdülhamid Han korkusu: Doğu Akdeniz’de meydan okumanın habercisi

YUNANİSTAN, ABDÜLHAMİD HAN'I KONUŞUYOR

Yunanistan basınından gazeteler, sondaj gemisiyle ilgili gelişmeleri okurlarına aktardı.

Yunan basınında Abdülhamid Han korkusu: Doğu Akdeniz’de meydan okumanın habercisi

Kathimerini gazetesi, Ankara'nın ağustos ayında sondaj planladığına ilişkin habere yer verdi.

Yunan basınında Abdülhamid Han korkusu: Doğu Akdeniz’de meydan okumanın habercisi

"FAALİYET ALANI MUHTEMELEN AKDENİZ"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, geminin çalışma bölgesine ilişkin kararın henüz verilmediğine ilişkin ifadeleri anımsatıldı.

Yunan basınında Abdülhamid Han korkusu: Doğu Akdeniz’de meydan okumanın habercisi

Söz konusu sondaj kulesinin, yakında çalışmalarına başlayacağı belirtilerek, "Faaliyet alanı muhtemelen Akdeniz olacak." denildi.

SON DAKİKA